网红机器狗Spot在新加坡上班啦！公园遛弯儿提醒市民不要聚集

波士顿动力网红机器狗Spot正式上！班！啦！

疫情期间，机器狗可没闲着。据新加坡最高政府技术机构的最新报告称，波士顿动力的机器人Spot已被派到被誉为新加坡最美公园之一的碧山公园，不间断地广播提醒游客在疫情期间保持社交距离。

今天正是四足机器人Spot就在正式上班的日子。虽然Spot还要经过一个试用期阶段，但是新加坡政府的筹划工作已经早早开始了。

来看看这些巡逻狗子的表现：

也就是说，Spot目前已经“堂而皇之”地进入了新加坡公园，不少居民在Twitter上开玩笑表示这是“自然修复（nature healing）”的征兆。

从技术上讲，Spot可以爬楼梯，还可以负载30磅的重物，但是它现在并不需要做这些繁重的工作，毕竟当下它的主要任务是监督人们保持一定的距离。

去年，波士顿动力和新加坡政府就为Spot专门添购了摄像头功能，以确保它不会撞到东西，新加坡GovTech机构还特别指出，“这些相机不会追踪或识别特定的个人，也不会收集任何个人数据。”

正处于试用期的Spot已经配备上了GovTech开发的自定义软件，可以估算在任何给定时间公园内的人数。据了解，Spot的试用期将持续到5月22日，新加坡国家公园管理局（NParks）的员工将在期间密切关注Spot的表现。

在新冠初期，新加坡政府因有效控制病毒传播受到广泛赞誉，但过去几周情况急转直下，新加坡病例激增，更糟糕的是，90%左右的感染都发生在外国工人居住的狭窄的房屋中。

根据约翰·霍普金斯大学冠状病毒追踪器的最新数据，新加坡目前的确诊病例已经超过了两万，死亡病例数达到了20例，过去24小时内新增的病例数更是达到了768例。

为了扭转局势，新加坡显然是想要借助技术的力量。

除了部署陆基机器人外，新加坡政府还使用了数十架无人机进行远程监管，“在目标公园和自然地区部署了30架无人机，使官员们的立场足以宏观，也使游客能够快速获得信息，补充地面观察”。 不过，部署小型机器人提醒人们保持社交距离这件事，已经不是首次发生在新加坡公园了。上个月，名为O-R3的遥控机器人就已经通过播报音频消息发出警告了。

不过需要注意的是，凡是Spot出现之处，人们都会将其与2017年《黑镜》中得情节“Metalhead”进行比较，在《黑镜》中，想要从仓库中获取东西的人类被四足机器人猎杀，这些机器人看起来很像波士顿动力的Spot。

不过，在电视剧中的机器人装备有武器，但是波士顿动力并未为其机器人装备相应的工具，新加坡政府甚至还会担心，这些小巧但昂贵的机器狗被人类破坏。

新加坡公园内也在公园里张贴了相关海报等物料，让人们不要故意“破坏”机器人，不过要破坏这些小东西也不是件容易的事情。