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Linux 想要在中国市场取代 Windows 至少还需 3-10 年

2020/5/10 8:56:07来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

NetMarketShare 的最新数据表明，从 2020 年 3 月到 2020 年 4 月，Linux 的台式机市场份额增长了 1.5%，Windows 的份额则下降了 2%。

一直以来，Linux 都被认为是 Windows 系统的最佳替代者。然而，尽管数据显示 Linux 的市场占有率和装机率正在大幅提升，但就中国市场而言，想要构建出一个能够替代 Windows 系统的 Linux 发行版本仍需一段时日。

统信软件技术有限公司（简称“统信软件“） 总经理刘闻欢在接受采访时表示，“对于做好操作系统，大家要有较长时间的心理准备，要真正与国外的操作系统同台竞技，至少需要 3 年、5 年甚至 10 年，所以我觉得更应该踏踏实实做好自己的产品，做好自己的事情，而不是在停留在口舌之争，因为最终市场还是取决于产品质量和服务能力。”

统信软件是由国内长期从事操作系统研发的核心企业整合而成，专注于操作系统等基础软件研发与服务，研发了基于 Linux 内核的多种操作系统产品。目前，武汉深之度也已成为统信软件的全资子公司。刘闻欢透露，在产品定位上，统信 UOS 作为统信软件的商业发行的操作系统，主要面向中国用户；而 Deepin 则定位为面向全球社区的 Linux 发行版，免费发布。未来，Deepin 与统信 UOS 会一直并存。

实际上，当下中国市场上 Linux 替代 Windows 的步伐还是相当地缓慢。StatCounter 数据显示，中国市场仍有不低于 86.67% 的台式电脑仍在运行 Windows，苹果 macOS 则占比 9.94%，而 Linux 仅占了 0.6% 的份额。

刘闻欢称，从相对长远的角度来看，该公司希望在通用操作系统领域获得中国三分之一以上的市场份额。总的来说，Linux 想要在中国市场取代 Windows 并非一朝一夕之事，其最终结果如何还有待观察。

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关键词：LinuxWindows

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