Go语言最受欢迎，人人都想少开会：HackerEarth 2020开发者调查结果公布

HackerEarth 发布了 2020 年开发者调查报告，有来自 76 个国家/地区的 16,000 多位开发者参与其中。

调查显示，Go 是今年最受欢迎的编程语言。无论是学生（29%）还是专业人士（32%），都将 Go 语言列在“最想学习的语言”第一位。受访的学生最想学习的语言还有 JavaScript 和 Kotlin，而专业人士将 Python 和 Kotlin 作为接下来的选择。

在最感兴趣的领域方面，数据科学当仁不让，并以超过第二名接近一倍的数据遥遥领先。网络安全和物联网领域分别是人们感兴趣的第二和第三名。区块链、游戏开发、机器人等等也占有一席之地。

虽然数据科学很多人都感兴趣，但对此有经验的开发者并不多。在对数据科学有经验的开发者中，仅有 1-3 年经验的新手占大部分。

拥有全栈和后端经验的受访者最多（均超过 35%），其次是前端，但所占比例要低得多（不到 10%）。

近两年备受关注的机器学习，人才也相当匮乏，该领域经验的拥有率占比最低。

无论是学生还是专业人士，在这个年代都更多地通过网络编码平台、视频教程和网络课程来自行学习技术。相比起来，实体的指导书籍已经被扔在了身后。

在进行职业选择时，学生更注重职业发展路径、技术上的挑战、公司的财务稳定性和企业文化，接下来才是薪资。已经有工作经验的专业人士将技术挑战、薪资和职业发展路径放在前三位，对能否远程办公的要求也高于学生。

不止是远程办公，受访者更希望面试等都通过线上进行，实时视频也好，在线编码也好，总之远程线上就好。

至于如何能够提高工作效率？70% 的开发者希望少开点儿会，61% 的受访者想拥有多台显示器，更加自由的工作氛围和空间、无限的咖啡和食物供应也都是大家所期冀的。