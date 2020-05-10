2020 年国内电竞行业报告：女性电竞用户占比达 36%

电竞行业近年来得到了长足的发展，市场规模也逐年提升。





据环球科技报道，近日艾瑞咨询发布《 2020 年中国电竞行业研究报告》，报告显示 2019 年电竞整体市场规模突破 1000 亿元。





2019 年电竞整体市场规模达到 1175.3 亿元，其中移动端电竞市场规模达到 554.8 亿元，端游电竞市场规模为 330.5 亿元，另外覆盖赛事门票、周边等产业的电竞生态市场规模则为 290 亿元。此外，2020 年电竞整体市场将达到 1405 亿元，其中移动端电竞市场规模将达到 648 亿元，占整体电竞市场份额的 46.1%，端游电竞市场规模将达到 348 亿元，占整体电竞市场份额的 24.8%，而电竞生态市场则会达到 409.1 亿元，占整体电竞市场份额的 29.1%。

在用户方面，世界级电竞赛事接连夺冠、电竞影视剧备受关注、自走棋类电竞游戏火爆，都推动着电竞不断出圈，并带动电竞用户的进一步增长。2019 年我国电竞用户数量为 4.7 亿人，2020 年预计达到 5.2 亿人，而在 2021 年将达到 5.5 亿人。

值得一提的是，女性电竞用户的占比在 2020 年预计提升至 36%，未来将有更多的女性力量活跃于电竞赛场之上。