内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

2020 年国内电竞行业报告：女性电竞用户占比达 36%

2020/5/10 12:17:21来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：骑士评论：

电竞行业近年来得到了长足的发展，市场规模也逐年提升。

image

据环球科技报道，近日艾瑞咨询发布《 2020 年中国电竞行业研究报告》，报告显示 2019 年电竞整体市场规模突破 1000 亿元。

image

2019 年电竞整体市场规模达到 1175.3 亿元，其中移动端电竞市场规模达到 554.8 亿元，端游电竞市场规模为 330.5 亿元，另外覆盖赛事门票、周边等产业的电竞生态市场规模则为 290 亿元。此外，2020 年电竞整体市场将达到 1405 亿元，其中移动端电竞市场规模将达到 648 亿元，占整体电竞市场份额的 46.1%，端游电竞市场规模将达到 348 亿元，占整体电竞市场份额的 24.8%，而电竞生态市场则会达到 409.1 亿元，占整体电竞市场份额的 29.1%。

在用户方面，世界级电竞赛事接连夺冠、电竞影视剧备受关注、自走棋类电竞游戏火爆，都推动着电竞不断出圈，并带动电竞用户的进一步增长。2019 年我国电竞用户数量为 4.7 亿人，2020 年预计达到 5.2 亿人，而在 2021 年将达到 5.5 亿人。

值得一提的是，女性电竞用户的占比在 2020 年预计提升至 36%，未来将有更多的女性力量活跃于电竞赛场之上。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：电竞

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    