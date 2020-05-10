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照片标记非法收集生物识别数据，Facebook 赔偿 5.5 亿美元

2020/5/10 15:20:23来源：新浪科技作者：图尔责编：骑士评论：

北京时间5月9日午间消息，据彭博社报道，Facebook用户请求法官同意他们就一项集体诉讼达成5.5亿美元的和解。该诉讼指控社交媒体巨头Facebook通过照片标记工具非法收集生物识别数据。

用户的律师称，集体诉讼成员将获得150美元到300美元不等的赔偿，即个人索赔可能获得补偿的15%至30%不等。律师在周五提交的文件中写道，该和解协议提供了“卓越的价值”并使得之前所有美国消费者隐私集体诉讼和解“相形见绌”。

在用户提出请求之前，美国旧金山地方法官詹姆斯·多纳托（James Donato）曾对赔偿金额表示质疑，因为根据伊利诺伊州的隐私法，侵犯隐私的赔偿金额“基准”在1000美元到5000美元之间。

“如果赔偿金额低于这个数字，那么我希望你们能给出合理解释，说明为什么赔偿金额减少，而且减少如此之多，”多纳托在2月份的听证会上说。

原告方律师表示，用户同意减少赔偿金额是因为他们并没有遭受任何经济损失，也没有寻求数十亿美元的赔偿。Facebook可能也在可能的庭审之后请求法院减少赔偿金额。

“对这起诉讼的裁决可能会导致数十亿美元的赔偿金，”律师们说，“Facebook无疑也是少数几个可以承受此类裁决的公司，但这也开创一个先例，对因标记建议或面部识别工具造成的隐私侵犯处以不成比例的罚款。”

Facebook用户可以在发布于平台上的照片中“标记”其他人。然后，Facebook会创建一条链接指向被标记用户的个人资料。Facebook的照片标记建议来自从其他照片中收集的面部识别数据。

律师称，公司已同意为集体诉讼成员关闭面部识别功能，删除现有的用户生物识别信息，除非在和解生效后的180天之内用户同意开启该面部识别功能。

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关键词：Facebook

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