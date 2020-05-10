北京同仁医院副院长：购买电子产品时，没必要加装防蓝光设备

IT之家5月10日消息 目前市场上有很多防蓝光眼镜，手机也有防蓝光模式，这对保护视力、预防近视有没有效果？

IT之家了解到，今天国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。会上，针对目前市场上销售的防蓝光眼镜和防蓝光手机模式，北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌表示，目前社会上存在着对蓝光危害的过度解读。防蓝光和视疲劳与近视防控，应该说没有直接的关系。

魏文斌表示，蓝光分为长波长的蓝光和短波长的蓝光，只有短波长的蓝光才会对眼睛健康产生影响，但是这需要长时间、高强度、不间断的照射，质检合格的电子产品都已经过滤了有害的短波蓝光。所以，在日常生活中，使用正规厂家生产的电子产品，没有必要加装防蓝光的设备。

魏文斌还介绍，学龄前儿童尽量减少电子产品使用，看动画片时间每次不宜超过15分钟，每天累计不超过1小时，学龄前儿童眼睛保护应比学龄期更严格，每天要保证10小时以上充足睡眠。

另外，魏文斌称，选择视频工具要坚持“宁大勿小”的原则，选择顺序依次为投影、电视、电脑、平板电脑、手机。使用电子产品遵循的还是要强调“20-20-20”口诀，看屏幕20分钟以后，要抬头远眺20英尺，也就是6米外20秒以上。