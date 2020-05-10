1965年的越南战场，美军正深陷战争泥潭。

突然有一天，北越士兵在胡志明小道发现了一些奇怪的东西。这些东西看上去像树枝，但实际上由金属构成，里面包含一些神秘的电子元件。

这些士兵还发现，近来美军对小道的轰炸越来越频繁，而且轰炸的准确率比之前有大幅的提升，给己方带来了不小的损失。

越军意识到，这些小玩意很可能就是美军空投到胡志明小道的“眼线”。

他们没有猜错，这些小玩意确实是美军的“杰作”。

当时，战争愈演愈烈，美军伤亡人数不断攀升，达到7000人。为了扭转局面、加快战争进程，美军对北越战略要道胡志明小道进行了更大规模的轰炸和封锁。

胡志明小道

除了大量使用燃烧弹和化学毒剂之外，美方智库贾森小组提出了一种新的构想——可以设计一些能够伪装成树叶、树枝和自然物的传感器，投放到胡志明小道，通过声波和震动识别北越士兵的行动，从而进行精准轰炸。

这个行动，被美军命名为“白色冰屋（Igloo Whiter）”行动。而这些被投放过去的传感器，则被称之为“热带树”。

▲“热带树”传感器

除了热带树之外，美军还投放了伪装成动物粪便的T-1511“狗粪”（Dog Doo）传感器。

▲T-1511“狗粪”（Dog Doo）传感器

这是一种内置内置无线电信标的震动传感器，空投后激活，感测到地面震动时就会发出无线电信号。

▲传感器X光透视图

在小道上空巡逻的美军OP-2E“海王星”电子侦察机收到信号之后，就能得知北越士兵的精确位置，然后召唤轰炸机进行定点打击。

整个越战期间，美军大约空投了几百万个战场传感器，耗资7亿美元。

这些传感器在早期对北越战略物资运输造成了很大的影响。但是，随着时间的推移，效果很快减弱。

原因是多方面的。首先，部分传感器外型突兀，掉在地上容易被识别清除。其次，传感器容易受野生动物和自然环境（风雨）的影响，导致误报，严重影响轰炸效率。再则，传感器自身的故障率也比较高。

北越方面甚至训练了一支由3000只猴子组成的“部队”，专门对这些传感器进行定点清除。

总而言之，美军的这次“白屋行动”并不成功。尽管如此，这些传感器却打开了传感网世界的大门。世界各国不管是军用还是民用，纷纷开始效仿。

从某种意义上来说，这个传感器网络是物联网的最早期模型。

时间继续推移，我们来到1982年的美国宾夕法尼亚州匹兹堡。著名的卡内基梅隆大学，就坐落于此。

有一天，卡内基梅隆大学计算机科学系的研究生大卫·尼科尔斯(David Nichols)坐在办公室里，突然想喝可乐。

当时，学校在这栋大楼里确实设置了一个可口可乐自动售货机。不过，因为需求旺盛，所以经常缺货。

这位老兄虽然很想喝可乐，但是，作为宅男程序员，他极不愿意白跑一趟。

“于是，我想起了斯坦福大学的第一台电脑控制自动售货机‘Prancing Pony’的故事”，尼科尔斯回忆道，“我意识到，我们完全可以通过技术来解决这个问题呀！”

他把自己的想法告诉了他的同学。很快，另外两位学生迈克·卡扎尔(Mike Kazar)、伊沃·达勒姆(Ivor Durham)以及学校的研究工程师约翰·扎尔奈(John Zsarnay)开始了对技术细节的研究。

他们把关注点放在了可乐机的指示灯上。这台机器有6个可乐瓶位置。当有人购买可乐时，对应位置的红色指示灯会闪烁几秒钟，然后灭掉。

于是，约翰·扎尔奈设计并安装了一块能感应指示灯状态的主板，并通过一条线路将主板连接到部门的主计算机上。这台计算机也连接到了ARPANET上。ARPANET，也就是我们今天互联网的前身。

后来，小组成员们在主计算机上添加了代码，允许连接到ARPANET或卡内基梅隆大学本地以太网的任何计算机访问可乐机的信息。只需要按几个键，他们就可以知道机器里是否还有可乐。

“我从来没有用过它，只是看看它是否起作用”，卡扎尔兴奋地说，“我从来不喜欢可乐。”

不过，卡内基梅隆大学喜欢可乐的人那是非常的多，这个程序受到了热烈的欢迎。也有很多人对这个创意进行了效仿。

这个远程监控自动可乐机，可以算是民用物联网领域的一次探索。此后的很长时间里，卡内基梅隆大学都保留着这台可乐机，也有不少学生在它身上进行着各种改进和实验。

更有趣的是，大学还给这个可乐机专门建了一个网页，介绍它的传奇历史。（链接：https://www.cs.cmu.edu/~coke/）

虽然这个可乐机很神奇，但并没有被公认为是世界上第一台物联网设备。那么，第一台物联网设备是什么时候出现的呢？

1990年。

那一年，美国计算机网络工程师约翰·罗姆奇（John Romkey ）发明了一台可以通过互联网打开和关闭的烤面包机。他打算带着这台面包机去参加那一年的INTEROP大会。

大会主席丹·林奇（Dan Lynch）向他承诺：“如果你的烤面包机能够通过网络启动，我就会给你整个楼层最明星的展位”。结果，他真的做到了。

▲约翰·罗姆奇和他的“网络烤面包机”

烤面包机通过TCP/IP网络连接到一台电脑上，然后通过SNMP MIB打开工作电源。

这个网络烤面包机，被普遍认为是世界上第一台“物联网设备”。（网上还有一种说法，说施乐公司推出的网络可乐贩售机是第一台物联网设备，可是小枣君实在没有找到相关的资料。）

1995年，比尔盖茨出版了自己的新书《未来之路》。在书中，比尔盖茨对信息技术的未来进行了大胆预言，其中就包括很多和现在物联网应用类似的奇妙想法。

例如：

“用户遗失或遭窃的照相机将自动发回信息，告诉用户所处的具体位置，甚至当它已经身处不同的城市。”

他认为，未来越来越多的物体将连入网络，可以通过网络进行控制。

《未来之路》

除了写书之外，比尔盖茨还将自己的想法付诸实践。那一年，比尔盖茨为自己新建的房子设计了一整套的物联网系统来进行智能调控。他本人也成为了最早的智能家居用户。

此后，关于“万物联网”的思潮愈演愈烈。

1999年（网上很多资料说是1991年，那是错误的），麻省理工学院的凯文·阿什顿（Kevin Ashton）教授首次提出物联网（Internet of Things）的概念。同年，他在麻省理工学院领导建立了“自动识别中心（Auto-ID）”，提出“万物皆可通过网络互联”，阐明了物联网的基本含义。

Kevin Ashton

凯文·阿什顿也因此被称为“物联网之父”。

2003年，美国《技术评论》杂志提出，传感网技术将是未来改变人们生活的十大技术之首。也是从这一年起，英国卫报、科学美国人和波士顿环球报等主流媒体开始使用“物联网（Internet of Things）”这一叫法取代传感网，两者开始明确划分界限。

2005年11月17日，在突尼斯举行的信息社会世界峰会上，国际电信联盟（ITU）发布了《ITU互联网报告2005：物联网》。这份报告，算是从官方层面正式给“物联网（IoT）”授予了一个合法的身份。

从此，物联网世界的大门正式打开，人类真正进入了物联网时代！