百年后的生活场景难以想象，但百年前的生活，还是可以看到的。

近日，微博用户“大谷Spitzer”利用 AI 技术进行上色、修复帧率、扩大分辨率，修复了人民日报四年前发布的一段拍摄于 100 年前的北京生活影像。

网友称其为“一百年前的 vlog”，并且还贴心了取了个颇有现代 vlog feel 的名称——

【Vlog】100年前的人是怎样生活的？大街|寺庙|出殡|遛狗|市井小巷|大院门口

有内味儿了！

100 年前的北京，酷不酷？

视频是由加拿大摄影师于 1920-1929 年拍摄，从历史角度来看，该影像的生活场景为民国初年。但从影像内容来看，1920 年的北京紫禁城仍有清代朝廷的“味儿”，许多清代的文化风俗在当时依然被维持着。

1920 年的京城，究竟是何种模样？

首先从大全景来看，100 年前的京城，路上依然人来人往，人流、马车、人力车交错同行。

不得不感叹一句，百年前的北京，可真是一点儿都不堵！

从出行方式来看，当时的交通工具主要有人力车、马车、轿子三种形式，但大多数情况下，选择步行的人居多；毕竟，在一百年前，不是谁都打得起车，坐得起轿子。

虽然一百年前没有购物商场，但有着各式各样的集市，商贩们就地摆摊，买家们驻足观看，这样看来也是别有一番购物风味啊，说不定只想出门遛弯，却忍不住剁手买买买。

另外，还有安逸和谐的逗狗场景，有网友调侃称：狗子依然还是那个狗子。

在大多数画面中，影像出镜人物多为男性，镜头转向寺庙祭拜场景时，便鲜有地出现了女性的身影。从画面中可以看出，那时的女性脚部多为“三寸金莲脚”，当时的男性还留着长辫。

对于当时的着装，网友调侃道：是不是都不洗的，看起来脏兮兮的。

另外，视频中还出现了疑似“出殡”的画面，人们穿着白色外衣走在前头，后面跟随着一辆轿子出现在大街上。

虽然多数画面都与现代生活场景有所差异，但较为有趣的是，一百年前人们打招呼的方式，网友称其为“萝卜蹲”。

迎面走来，双目相对，先蹲为敬。

可以看出，男女之间的打招呼方式也有些细微差异，并且打招呼也不仅是“萝卜蹲”一种，作揖也是常见的方式。

对比现代的招手 say hi，不得不说，以前的人们礼节真的很到位。

虽然视频时长仅有 10 分钟，但却从多个角度体现出了百年前的不同风貌，网友们纷纷感慨着百年间的沧桑巨变：

太容易代入了，感觉是两个时代人的见面。

AI 修复旧影像，有多强？

影片修复原作者“大谷Spitzer”称，影片利用 AI 技术完成了上色、修复帧率、扩大分辨率的步骤，其技术管线参考自 Denis Shiryae 的影像修复教程。

或许国内少有人停过“Denis Shiryae ”这个名字，但这位大神，是影史第一片《火车进站》影像修复的背后功臣。

《火车进站》拍摄于 1895 年，影片全长 45 秒。由于当时技术局限，原始影片的质量非常模糊，分辨率非常低，原始帧率大概在 16 帧到 24 帧之间。

不过，经 Denis Shiryae 出手，通过神经网络的画面分辨率增强和插帧之后，该影片达到了 4K 高清分辨率，帧率提高到每秒 60 帧；也就是说，该影片能够更高清，更顺畅呈现给观众了。

雷锋网了解到，Denis Shiryaev 使用的是 Topaz 实验室的 Gigapixel AI 以及 DAIN image 图像编辑应用程序。

据官网介绍，Gigapixel AI 软件内嵌专有的插值算法，在分析图像的同时能够识别图像的细节和结构，即使将图像放大 600%，它也可以使图像更清晰。

另一方面，DAIN （Depth-Aware Video Frame Interpolation）可对电影中的帧进行预测，并将其插入现有视频之中。换句话说，DAIN 能够分析并映射视频剪辑，然后在现有图像之间插入生成的填充图像。

为了使《火车进站》原片达到与 4K 同样的效果，Shiryaev 为电影填充了足够多图像，从而将“图片放映”提高到了每秒 60 帧。

因此，DAIN 每秒会自动生成 36 个图像然后添加到电影中。

除此之外，基于同样的 AI 技术，神经网络可以将一堆彩色照片转换为黑白，然后再训练它重建彩色原稿，这样就可以把黑白电影，转换成彩色。

同样通过 AI 对老旧电影实现 4K 修复重映的，还有去年献礼祖国的主旋律电影——《决胜时刻》、《开国大典》。

对于老旧电影，其修复的难度在于胶片上的灰尘、划痕、噪点、色彩偏差等。

在修复过程中，制作方最大化地利用 DRS 修复系统的功能，把自动化修复与人工修复结合。

通过 AI 算法解决了老胶片存在的收缩、卷曲问题。对于胶片的撕裂、划痕等，则由专业的修复师一帧一帧地进行修补。

值得一提的是，虽然 AI 修复影片能够还原影片拍摄时期的风采，但从百年前京城影像以及《火车进站》的修复成果来看，仍存在着部分色彩问题，从 GIF 画面可以看出，该修复画面色彩会出现飘忽不定的情况。

一个小小思考题

借由 AI 技术修复的百年前的京城影像确实让我们看到了与现代社会截然不同的一面，在博主评论的下方，有许多网友纷纷感慨昨日风貌，感叹今日繁华。

在数万条调侃、感叹的评论之中，有个评论问题值得深思：

一百年后我们也会不会这样被后人感叹呢？

他们过着一种怎样的生活，又会如何看待今日的我们？