起诉政府威胁搬家，特斯拉“疯”了？

中国日报新浪微博5月10日表示，当地时间周六，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)发布两条推文称，特斯拉将起诉阿拉米达县政府，并表示将总部迁出加州。

马斯克在推文中表示，他对加州阿拉米达县卫生部门阻止其美国公司总部汽车制造厂在本周五复工表示不满和愤怒。

他表示，如果加州继续干涉工厂生产，特斯拉将“马上”把总部和未来项目迁往得克萨斯州或内华达州。

在另外一条推文中马斯克称，他命令公司律师立刻起诉阿拉米达县卫生局，声称那些“非选举产生”、“傲慢无知”的公共健康官员正在逆潮流而动。

“他们违背了加州州长、美国总统的指令，违反了宪法规定的自由，甚至常识。”

特斯拉复工受阻

据腾讯科技援引外媒报道，就几个月前的弗里蒙特工厂关闭方面，特斯拉和地方政府就发生了分歧。

马斯克希望工厂继续运营，但是地方政府判定电动车制造并不是疫情期间的必需业务，因此必须关闭。最终特斯拉无奈地只能服从命令。

特斯拉在美国只有一座电动车工厂，并位于加州弗里蒙特。特斯拉每年在弗里蒙特工厂生产超过41.5万辆电动车，其中包括所有四款主力车型。

此前，据electrek网站报道，美国加州州长加文.纽森(Gavin Newsom)宣布了放宽隔离的规定，这让特斯拉及其员工获得更早一步复工复产的希望。特斯拉是加州最大的制造业雇主。

然而加州的这项计划目前仍然很模糊，其最终的执行将取决于当地县一级政府的决定。

加文·纽森在Twitter上还公布了商业重启的部分领域清单。

可以有条件重启的地点包括：服装店、花店、书店、运动用品商店 不得重启的地点包括：办公室（能够继续电话办公）、饭店（堂食）和购物商场

特斯拉不能如期复工复产并非毫无根据

加州政府和阿拉梅达县有关工厂复工的时间本身并不一致，特斯拉的弗里蒙特工厂所在的阿拉梅达县计划在5月底之前保持工厂关闭，只允许必要业务重新开放。

并且，加州州长纽森在当地时间周四表示，该州允许制造业恢复部分生产，但是这个州范围内的指引不能取代县范围的限制。

特斯拉此前未能证明其工厂应该被视为关键基础设施。

据腾讯新闻报道，加州阿拉梅达县县政府卫生部门表示，由于当地遏制新冠病毒传播的封锁措施仍然有效，特斯拉公司目前不得重开弗里蒙特工厂。

县政府表示，该县一直在与特斯拉合作制定一项安全计划，该计划“允许工厂重新开张，同时保护数千名员工的健康和福祉”，县政府预计很快就员工的健康安全计划达成一致。

阿拉米达一名县政府官员在本周五表示，本县令的卫生部已经与特斯拉进行了多次讨论，并建议特斯拉至少再等一周，以监测新冠病毒感染率，并讨论恢复生产的安全方法。

然而马斯克依然焦急地想早点复工复产。

马斯克对政府的管控政策表示不满

在疫情期间，马斯克对于美国各级政府的管控政策表示不满，他本人的一些言论也遭到了美国人的批评。

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马斯克曾表示，人们对于新冠病毒的恐惧是“愚蠢”的，并且他认为，封锁政策对于包括特斯拉公司在内的企业构成了严重风险。

美国的新冠疫情依然非常严重。截至美东时间5月9日15:32，美国新冠肺炎确诊病例约为130万例，死亡病例为78320例。

特斯拉曾承诺生产呼吸机，可是如今进展缓慢。并且，特斯拉捐助给美国纽约州医院的呼吸机被证明型号并不匹配用途，反而可能会导致新冠病毒的传播。

与美国民众在疫情期间面临缺医少药、裁员降薪的窘境不同，马斯克的身价在疫情期间上涨了许多。据路透社报道，马斯克在疫情期间身价上涨了50亿美元，总资产为367亿美元，全球排名第23位。

业内人士表示，马斯克的资产升值一部分得益于特斯拉股票分红兑现，加之与松下合资的超级工厂等一系列利好消息致使特斯拉股价飙升。

在美国的疫情初期，特斯拉的工厂不停工也引起了舆论的批评。

特斯拉起诉阿拉米达县政府

除了宣布搬迁总部和未来项目之外，马斯克也在推特上写道:“我们是否真的保留加州弗里蒙特的制造活动，这将取决于特斯拉未来的待遇。”

在马斯克发推文的几小时后，特斯拉正式在加州北区地方法院提交诉讼，请求法院针对阿拉米达县的“就地避难令”发布永久禁止令，请求法院判定阿拉米达县的“就地避难令”违反了宪法第十四修正案，违背了加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)的指令。

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阿拉米达县发言人在几个小时后表示，该县医疗保健服务机构和公共卫生部门一直在与特斯拉弗里蒙特工厂团队展开直接沟通和密切合作。

弗里蒙特工厂每年产能超过41.5万辆，目前是特斯拉最主要的生产基地。外界分析，若真要搬迁，那将是一个庞大的工程。

Wedbush分析师丹·艾夫斯估计，特斯拉可能需要12至18个月的时间来重新安排生产。

特斯拉中国再获40亿元人民币贷款

业内人士表示，要完成50万辆的年交付量目标，特斯拉在中国上海工厂的生产任务无疑更加吃重。

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当地时间5月7日，特斯拉在向美国证券交易所（SEC）递交的文件中表示，特斯拉（上海）有限公司于同日与中国工商银行中国（上海）自由贸易试验区分行签订了流动资金贷款合同。

作为贷款人，特斯拉上海可能会不时从总额高达人民币40亿元或等值美元的无担保循环贷款中提取资金。特斯拉表示，这些贷款只用于上海超级工厂（Gigafactory 3）与生产相关的支出。

写在最后

对于马斯克的指责，阿拉米达县公共卫生部门在当地时间周六的一份声明中表示：

“我们需要继续共同努力，这样那些牺牲就不会白费，我们就能保持我们的抗疫成果。在数据和科学的指导下，我们将以最安全的方式重新开放，并逐步放松‘就地庇护’管制，这是我们的集体责任。”

3月23日，弗里蒙特工厂宣布暂时关闭，以遵守“就地隔离”的政策命令。从4月13日起，特斯拉降低了所有美国受薪员工的工资，并让大多数无法远程工作的小时工进行无薪休假。

那么，特斯拉如果真的将工厂迁出加州，弗里蒙特工厂那么多工人该如何面对接下来的生活？