资深用户也未必知道！谷歌这一“黑科技”你玩过没

我们知道谷歌有很多惊人的黑科技，但这些黑科技并不一定就那么醒目地呈现在你面前——谷歌很喜欢将一些新功能藏着掖着，就算是谷歌的老用户，也不一定知道！今天，就来说说谷歌的一个鲜为人知的黑科技——实时自动生成字幕。

看视频的时候，字幕的帮助是毋庸置疑的，但并不是所有视频都有字幕。随着人工智能的发展，实时生成字幕效果越来越好，对语音的识别甚至超越了人类。谷歌在YouTube中早已引入了实时字幕生成功能，而在其他一些谷歌产品中，例如安卓和Chrome，其实也有这个功能！

试想一下，你用安卓机或者Chrome浏览器，只要开启视频，就能够实时生成字幕，视频看着是不是轻松惬意很多？废话不多说，这就来给大家介绍一下如何开启这功能吧。

安卓如何开启实时字幕？

首先来说安卓。在安卓Q也就是安卓10中，谷歌加入了实时字幕的功能。不过，这项功能默认是关闭的，我们需要手动去打开它。

在播放视频音频的时候，呼出音量调节滑杆，在其上会有个字幕的按钮，点按即开关实时字幕。如果要对实时字幕进行设置，可以到系统的提示音设置中，设置实时字幕是否隐藏污言秽语、隐藏音效标签等等，还可以在无障碍菜单中设置字幕的样式。

在音量条下可看到实时字幕的开关，设置项中能够看到它目前仅支持英文

在无障碍菜单可以调整字幕样式

安卓的实时字幕功能会作用户手机上正在播放的媒体文件，无论是视频、博客和语音消息甚至是自己录制的内容，都可以生成实时字幕，效果还是很好的。

效果还是很不错的

不过也要注意，安卓的实时字幕并不一定能在所有安卓机上生效，要使用这项黑科技，需要满足以下条件。

·需要使用安卓10或者更新的安卓系统，而且该功能没被OEM厂商阉割；

·安卓需要内置谷歌服务框架，并更新“设备个性化服务”；

·安卓实时字幕仅支持英语；

·某些APP不和系统共享音频流，这时实时字幕无法工作；

·在省电模式下，实时字幕不工作。

Chrome如何开启实时字幕？

最近，谷歌也为Chrome加入实时字幕功能，不过目前仅能在Cannary版，也就是测试版（比Beta版更早的测试版）中体验。

Chrome版本要足够新

首先，将Chrome更新到Canary 84.0.4136.1或更高版本，接着在地址栏中输入“Chrome://flags”，进入到Chrome的实验功能界面。搜索“Live Captions”，将这个实时字幕的选项打开。

在实验功能页面中激活该功能

重启Chrome，进入到设置界面。在“高级”中找到“无障碍”，就可以看到实时字幕功能了，开启即可。

在设置菜单中打开实时字幕

Chrome的实时字幕也仅支持英文，而且需要连接Google服务器，使用存在一定局限。这项功能在之后应该会出现在Chrome正式版中，注重稳定性的朋友可以再等等。

总结

随着人工智能技术的进步，字幕听写甚至翻译这样的功能，会越来越多地出现在各类产品当中。