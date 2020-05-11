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Surface Duo /三星 Fold 首支持，微软为 Chromium 添加双屏仿真器

2020/5/11 6:41:05来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月11日消息 微软正在为Chromium平台开发一项名为“双屏仿真器”的新功能，该功能主要面向开发人员针对具有多屏的设备优化网站，还允许用户在双屏硬件上预览自己喜欢的网站。

该功能目前处于试验阶段，在Chromium平台上已被标记为“有效”。

微软表示，它将增加对两款双屏设备的仿真支持-Surface Duo和三星Galaxy Fold。借助该仿真功能，开发人员甚至用户都可以在双屏设备上预览网站。这使网络发行商可以优化其网站，以便在新的外形尺寸上运行得更好。

双屏仿真当前支持以下功能：

  • 设备方向规范已扩展为包括双屏模式。

  • 水平跨度和垂直跨度。

  • 设备可能在双屏模式下具有铰链，如果提供，则会显示该铰链。

微软指出：“仿真栏上有一个额外的按钮：将设备视图从单屏扩展到双屏。”新的图标、旋转和其他与仿真相关的功能在铰链的情况下也能正常工作。

IT之家此前报道，在2019年，Microsoft Edge团队还提出了一个新的API，旨在帮助开发人员改善Surface Duo、Galaxy Fold和其他双屏硬件的网络体验。

一个名为“窗口分段枚举”的API将允许开发人员枚举分段，并且站点将能够在可用时利用多种显示方式。

例如，地图Web应用程序将在一个屏幕上显示地图，而第二个屏幕将显示搜索结果。Outlook等邮件应用程序将在一个屏幕中显示电子邮件列表，在另一个屏幕中显示选定的电子邮件内容。

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关键词：ChromiumSurface Duo

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