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Windows 应用兼容层 Wine 5.8 发布：支持即插即用设备通知

2020/5/11 7:39:32来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Wine 5.8 发布了。Wine（Wine Is Not an Emulator）是一个能够在多种兼容 POSIX 接口的操作系统（诸如 Linux、macOS 与 BSD 等）上运行 Windows 应用的兼容层。它不是像虚拟机或者模拟器一样模仿内部的 Windows 逻辑，而是将 Windows API 调用翻译成为动态的 POSIX 调用，免除了性能和其它一些行为的内存占用，让你能够干净地整合 Windows 应用到桌面。

Wine 项目由 Bob Amstadt 于 1993 年发起，旨在寻求一种在 Linux 上运行 Windows 3.1 程序的办法。不久之后，Alexandre Julliard 开始接手领导 Wine 的开发，从此由他管理这个项目。多年以来，随着 Windows API 和应用为了适应新硬件及软件而不断演变，Wine 也一直不断发展来支持新的特性，移植到更多其他系统，并且更加稳定，提供着更好的用户体验。

此版本主要更新内容包括：

  • 支持即插即用设备通知

  • 对在 MSVC 模式下使用 Clang 进行构建的更多支持

  • WineD3D Vulkan 后端取得了更多进展

  • GIF 编码器的初始实现

  • Vulkan 规格更新

  • 修复了一些 bug 

更新说明： https://www.winehq.org/news/2020050801

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关键词：WineLinuxWindows

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