Windows 应用兼容层 Wine 5.8 发布：支持即插即用设备通知

Wine 5.8 发布了。Wine(Wine Is Not an Emulator)是一个能够在多种兼容 POSIX 接口的操作系统(诸如 Linux、macOS 与 BSD 等)上运行 Windows 应用的兼容层。它不是像虚拟机或者模拟器一样模仿内部的 Windows 逻辑,而是将 Windows API 调用翻译成为动态的 POSIX 调用,免除了性能和其它一些行为的内存占用,让你能够干净地整合 Windows 应用到桌面。

Wine 项目由 Bob Amstadt 于 1993 年发起,旨在寻求一种在 Linux 上运行 Windows 3.1 程序的办法。不久之后,Alexandre Julliard 开始接手领导 Wine 的开发,从此由他管理这个项目。多年以来,随着 Windows API 和应用为了适应新硬件及软件而不断演变,Wine 也一直不断发展来支持新的特性,移植到更多其他系统,并且更加稳定,提供着更好的用户体验。

此版本主要更新内容包括:

支持即插即用设备通知

对在 MSVC 模式下使用 Clang 进行构建的更多支持

WineD3D Vulkan 后端取得了更多进展

GIF 编码器的初始实现

Vulkan 规格更新

修复了一些 bug

更新说明: https://www.winehq.org/news/2020050801