Windows 应用兼容层 Wine 5.8 发布：支持即插即用设备通知

Wine 5.8 发布了。Wine（Wine Is Not an Emulator）是一个能够在多种兼容 POSIX 接口的操作系统（诸如 Linux、macOS 与 BSD 等）上运行 Windows 应用的兼容层。它不是像虚拟机或者模拟器一样模仿内部的 Windows 逻辑，而是将 Windows API 调用翻译成为动态的 POSIX 调用，免除了性能和其它一些行为的内存占用，让你能够干净地整合 Windows 应用到桌面。

Wine 项目由 Bob Amstadt 于 1993 年发起，旨在寻求一种在 Linux 上运行 Windows 3.1 程序的办法。不久之后，Alexandre Julliard 开始接手领导 Wine 的开发，从此由他管理这个项目。多年以来，随着 Windows API 和应用为了适应新硬件及软件而不断演变，Wine 也一直不断发展来支持新的特性，移植到更多其他系统，并且更加稳定，提供着更好的用户体验。

此版本主要更新内容包括：

支持即插即用设备通知

对在 MSVC 模式下使用 Clang 进行构建的更多支持

WineD3D Vulkan 后端取得了更多进展

GIF 编码器的初始实现

Vulkan 规格更新

修复了一些 bug

更新说明： https://www.winehq.org/news/2020050801