微软 Visual Studio Code 1.45 发布：更快的语法高亮速度

Visual Studio Code 发布了 1.45 版本，即 2020 年 4 月更新版。最值得关注的更新亮点有这些：

可访问性改进 —— 在工作台之间轻松导航；状态栏可访问，且屏幕阅读器可以读取焦点对准的内容；在工作台的每个列表中引入了适当的 ARIA 标签，例如“打开编辑器”、“面包屑”、“问题视图”等

通过鼠标滚轮切换编辑器选项卡 —— 使用鼠标滚轮在编辑器中快速切换文件

更快的语法高亮速度 —— 提高了 3 倍

自定义语义颜色 —— 通过用户设置更改语义标记颜色

语义着色可用于 TypeScript 和 JavaScript，对 Java 和 C++ 的支持正在开发中。内置主题默认启用此功能。

editor.semanticTokenColorCustomizations 设置允许用户覆盖默认主题规则并自定义主题。

GitHub 身份验证支持 —— GitHub 存储库的自动身份验证

VS Code 现在具有针对 GitHub 存储库的自动 GitHub 身份验证。现在无需在系统中配置任何凭据管理器，就可以在公共存储库和私有存储库之间进行 clone、pull 和 push。甚至在集成终端中调用的 Git 命令（例如 git push）现在也会自动根据 GitHub 帐户进行身份验证。

GitHub Issue 集成 —— 针对 GitHub Issue 和用户的在线悬停和建议

GitHub Pull Requests and Issues 扩展可以用于在 VS Code 中管理和查看 Pull Request。现在它扩展了对 GitHub Issues 的支持。包括 #- 和 @- 的悬停、内联完成建议和对 Issue 的处理操作等等。

远程开发 —— 容器配置建议；WSL 2 支持

此版本的远程开发功能带来了容器配置建议、WSL2 Docker 和 Podman 引擎支持，以及用于本地和容器文件夹的新 devcontainer.json 变量。

JavaScript 调试器预览 —— 支持 CPU 分析；改进了对 Node.js 进程的 Auto Attach

新的 Docker Compose 主题 —— 帮助了解如何使用 Docker Compose 来处理多个容器

更多详情见发布公告：https://code.visualstudio.com/updates/v1_45