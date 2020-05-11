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微软 Visual Studio Code 1.45 发布：更快的语法高亮速度

2020/5/11 7:47:01来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Visual Studio Code 发布了 1.45 版本，即 2020 年 4 月更新版。最值得关注的更新亮点有这些：

  • 可访问性改进 —— 在工作台之间轻松导航；状态栏可访问，且屏幕阅读器可以读取焦点对准的内容；在工作台的每个列表中引入了适当的 ARIA 标签，例如“打开编辑器”、“面包屑”、“问题视图”等

  • 通过鼠标滚轮切换编辑器选项卡 —— 使用鼠标滚轮在编辑器中快速切换文件

语义着色可用于 TypeScript 和 JavaScript，对 Java 和 C++ 的支持正在开发中。内置主题默认启用此功能。

 editor.semanticTokenColorCustomizations 设置允许用户覆盖默认主题规则并自定义主题。

VS Code 现在具有针对 GitHub 存储库的自动 GitHub 身份验证。现在无需在系统中配置任何凭据管理器，就可以在公共存储库和私有存储库之间进行 clone、pull 和 push。甚至在集成终端中调用的 Git 命令（例如 git push）现在也会自动根据 GitHub 帐户进行身份验证。

GitHub Pull Requests and Issues 扩展可以用于在 VS Code 中管理和查看 Pull Request。现在它扩展了对 GitHub Issues 的支持。包括 #- 和 @- 的悬停、内联完成建议和对 Issue 的处理操作等等。

此版本的远程开发功能带来了容器配置建议、WSL2 Docker 和 Podman 引擎支持，以及用于本地和容器文件夹的新 devcontainer.json 变量。

更多详情见发布公告：https://code.visualstudio.com/updates/v1_45

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关键词：Visual Studio Code微软

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