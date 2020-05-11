特斯拉称美国工厂本周恢复运营，效仿上海模式

北京时间5月11日早间消息，据外媒报道，特斯拉公司表示，他们已经开始了工厂复工程序，并且发布了一个复工计划。当前在何时复工一事上，特斯拉与工厂所在地加州阿拉米达县存在分歧，尽管加州州长已经于上周允许州内的制造企业复工，但是该县所发布的停工令却不允许特斯拉重启工厂运营。

特斯拉在一篇名为《重返工作岗位》（Getting Back to Work）的博文中表示：“我们的重启计划是经过了几个月的深思熟虑和准备之后才做出的。该计划以我们在上海超级工厂所完成的复工流程为蓝本，上海工厂成功完成了复工，并且在过去3个月中实现了平稳、健康的生产。”

特斯拉工人将于本周重新开始在弗里蒙特工厂内生产Model 3、Model S和Model X车型。上周六，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）曾威胁称要将特斯拉搬离加州。

上周六，特斯拉将加州阿拉米达县告上了法庭，要求法院裁定该县的停工令为无效命令。特斯拉表示，此前加州州长盖文·纽森（Gavin Newsom）已经允许加州境内的制造业工厂复工，而这一决定也应适用于特斯拉的弗里蒙特工厂。

特斯拉表示：“州长最近的指导以及弗里蒙特为工厂提供了支持，然而阿拉米达县却坚持认为我们不应该恢复生产。我们并非没有尝试，也并不是因为缺乏透明度，我们已经与阿拉米达县健康当局就复工计划进行了会面。”

阿拉米达县当局没有立即对置评请求做出回应。

每一座特斯拉工厂都已经制订了复工计划，并且组建了一支应对小组，该团队包含一名医生。特斯拉根据工厂所在地的情况，以及具体工作的风险程度，制订了健康和安全准则。在某些情况下，他们还在工厂内设立了隔断和屏障，尽可能地减少员工之间的交集。

特斯拉的复工计划也包含了员工防护措施，例如在工作区域内提升清洁和消毒力度、确保员工保持足够的社交距离、在工厂入口处进行体温筛查等等。该公司表示：“在员工复工之前，我们将花时间对他们进行培训，所有员工在重返特斯拉工厂工作之前，都必须完成线上视频培训。”

特斯拉还将调整工作班次，减少工厂内的人数，并且将班车的利用率降低一半。特斯拉表示，他们将为工人提供个人防护用品，在那些需要直接接触客户的地方，工作人员将提供无接触式服务。

那些可以在家中完成工作的员工，将继续在家中远程工作。而需要在工厂内部完成工作的员工，将会陆续回到工厂之中。返回工厂工作的员工，每天都要完成自我健康检测。特斯拉的返工计划规定，出现相关症状的员工将会被送回家中隔离。