内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Linux Debian 10.4 发布

2020/5/11 8:02:28来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

Debian 10.4 已发布，这是 Debian 10 的第四个稳定版更新。此版本提供了稳定的软件包更新，重点放在安全修复程序和其他常规错误修复程序上。

部分更新内容包括：

  • 内核版本更新，以及将内核 ABI 升级至 4.19.0-9

  • 升级 ClamAV 至新版本

  • 修复 LibreOffice 的 OpenGL 切换问题

  • 禁用对 NCBI-Blast 的支持

  • 升级至最新的 NVIDIA 图形驱动程以及一个广泛的安全更新

  • 安全更新范围从 Firefox 到 Python 再到 Chromium

  • ……

新版中修复了 libssh 的一个特定安全漏洞，0.8.9 和 0.9.4 之前的 libssh 版本都受到影响。若未完全初始化连接、且系统尝试清理，则该漏洞可导致客户端或服务器完全崩溃。

由于 Google API 的更改导致 Debian 10.4 删除了命令行 Google Play 下载程序的 gplaycli 软件包，因此该软件包也已被删除。由于 API 的更改，在此版本中，用于从 Hotmail 帐户提取电子邮件的 Getlive 也已被删除。其他丢弃的软件包括kerneloops，libmicrodns，libperlspeak-perl，torbirdy，ugene 和 Yahoo2Mbox。

更多内容查看 https://www.debian.org/News/2020/20200509

下载镜像站列表 https://www.debian.org/mirror/list

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LinuxDebian

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    