Linux Debian 10.4 发布

Debian 10.4 已发布，这是 Debian 10 的第四个稳定版更新。此版本提供了稳定的软件包更新，重点放在安全修复程序和其他常规错误修复程序上。

部分更新内容包括：

内核版本更新，以及将内核 ABI 升级至 4.19.0-9

升级 ClamAV 至新版本

修复 LibreOffice 的 OpenGL 切换问题

禁用对 NCBI-Blast 的支持

升级至最新的 NVIDIA 图形驱动程以及一个广泛的安全更新

安全更新范围从 Firefox 到 Python 再到 Chromium

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新版中修复了 libssh 的一个特定安全漏洞，0.8.9 和 0.9.4 之前的 libssh 版本都受到影响。若未完全初始化连接、且系统尝试清理，则该漏洞可导致客户端或服务器完全崩溃。

由于 Google API 的更改导致 Debian 10.4 删除了命令行 Google Play 下载程序的 gplaycli 软件包，因此该软件包也已被删除。由于 API 的更改，在此版本中，用于从 Hotmail 帐户提取电子邮件的 Getlive 也已被删除。其他丢弃的软件包括kerneloops，libmicrodns，libperlspeak-perl，torbirdy，ugene 和 Yahoo2Mbox。

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