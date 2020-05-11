官方宣布：第十八届ChinaJoy展会将如期举办，定档7月31日至8月3日

IT之家5月11日消息 2020年5月11日，中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）组委会召开首次新闻发布会，宣布第十八届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于2020年7月31日至8月3日，在上海新国际博览中心如期举办。

中国音像与数字出版协会第一副理事长、中国音数协游戏工委主任委员张毅君、上海市委宣传部副部长王亚元、中国音像与数字出版协会副秘书长、中国音数协游戏工委秘书长唐贾军、浦东新区宣传部副部长、文体旅游局局长黄玮、上海市委宣传部网络出版处处长丁晓玲、ChinaJoy组委会秘书长、上海汉威信恒展览有限公司董事长韩志海等出席本次线上新闻发布会。

中国音数协第一副理事长张毅君在会上指出，ChinaJoy展览会是协会的年度重点工作之一，也是协会服务行业的重要手段，通过全面参与展会活动，充分体现协会平台的重要价值，发挥积极引领作用。他表示，ChinaJoy组委会经过综合考量和分析研判，决定第18届ChinaJoy展会将以更加丰富多样的形式继续举办。

上海市委宣传部副部长王亚元在讲话中肯定了 17年来，ChinaJoy为推动我国数字娱乐产业发展，建设上海全球电竞之都，发挥了积极作用。他进一步强调，尤其是在这个特殊时期，我们更应充分发挥ChinaJoy专业化、国际化的产业平台作用，促进行业交流与合作，为企业发展创造良好的营商环境。今年第十八届ChinaJoy将于7月31日至8月3日在上海新国际博览中心如期举办。

他透露，由上海市委宣传部支持的第二届原创艺术类精品游戏大赛，也将在ChinaJoy举办颁奖典礼、展示获奖作品，集中体现游戏转型发展的成果。

IT之家了解到，本届展览会以“科技·引领数字娱乐新浪潮”为主题，将在举办中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）、国际智能娱乐硬件展览会（eSmart）、中国国际动漫及衍生品授权展览会（CAWAE）三大品牌的同时，新增ChinaJoy潮流玩具展（CJTS），及5G云游戏主题展区、桌游主题展区、独立游戏等主题展区。

系列会议举办中国国际数码互动娱乐产业大会、全球游戏产业峰会、中国游戏开发者大会、全球电竞大会外，全新推出全球云游戏产业大会。同期活动除Cosplay嘉年华全国大赛总决赛、舞艺超群全国舞团盛典总决赛、Cosplay封面大赛外，将举办首届“洛裳华服赏”时尚文化活动。ChinaJoy官方App也将于展前上线，服务体验移动化。



另外，今年ChinaJoy首次实现线上线下双翼齐飞，首届“ChinaJoy Plus”云展同期推出；潮流玩具展（CJTS）将首秀ChinaJoy；首届云游戏大会推出，成为云游戏在我国开启快速发展新模式的一个标志；全面助推“上海电竞周” ，2020全球电竞大会发布系列电竞最新动态；“洛裳华服赏”展现本土文化与现代文化碰撞后时代青年的时尚潮流。

最后，第十八届ChinaJoy将认真按照上海市及浦东新区防疫部门要求，制定完善防疫措施和应急预案，将采取预约实名登记、体温检测、凭“健康码”分时刷身份证或护照入场、延长展出时间、热点展区错开分布等防疫措施。