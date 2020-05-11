哈啰出行回应CEO被限制高消费：正向法院提出解除

IT之家5月11日消息 针对媒体报道的哈啰出行CEO杨磊被限制高消费一事，哈啰出行于今晚发布了回应，称因法院系统更新迟滞，律师团队正依法律规定及程序向执行法院提出解除限制消费措施纠正申请。

IT之家了解到，哈啰出行明确表示，被执行人上海币达信息技术有限公司与哈啰出行的运营主体上海钧正网络科技有限公司没有任何关联，对哈啰出行的正常运营不造成任何影响。

哈啰出行回应原文：