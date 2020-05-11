哈啰出行回应CEO被限制高消费：正向法院提出解除

IT之家5月11日消息 针对媒体报道的哈啰出行CEO杨磊被限制高消费一事，哈啰出行于今晚发布了回应，称因法院系统更新迟滞，律师团队正依法律规定及程序向执行法院提出解除限制消费措施纠正申请。
IT之家了解到，哈啰出行明确表示，被执行人上海币达信息技术有限公司与哈啰出行的运营主体上海钧正网络科技有限公司没有任何关联，对哈啰出行的正常运营不造成任何影响。
哈啰出行回应原文：
哈啰出行关注到有媒体发布了关于我司CEO杨磊先生被限制高消费的报道，经核实，声明如下：
1.大连正能量信息科技有限公司与上海币达信息技术有限公司合同纠纷执行案[（2020）沪0112执2286号]，被执行人上海币达信息技术有限公司（以下简称“币达”或“该公司”）与哈啰出行的运营主体上海钧正网络科技有限公司没有任何关联，对哈啰出行的正常运营不造成任何影响。
2.币达是一家有限责任公司，杨磊先生作为该公司的自然人股东，已经完成出资责任，但杨磊本人不参与该公司的经营管理，不应属于被限制高消费的范围。
3.对于上海市闵行区人民法院在本案中针对杨磊先生个人限制消费令，杨磊先生的律师已经与执行法官进行充分沟通：经了解，存在系统更新迟滞、错误认定杨磊先生为币达法定代表人所致，律师团队正依法律规定及程序向执行法院提出解除限制消费措施纠正申请。
目前，哈啰出行一切运营正常。哈啰出行将继续秉持“科技推动出行进化”的使命，坚持“绿色低碳、轻松出行”的服务理念，为广大用户提供覆盖短、中、长距离多种方式的出行服务，努力缓解城市交通压力，助力智慧交通及智慧城市的建设。
特此声明