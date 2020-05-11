5毛引发的“血案” ：丰巢为何宁犯众怒，也要收这5毛钱?

5月10日，一封《上海中环花苑小区致丰巢公司的公开信》在朋友圈刷屏，也让热度下降的丰巢快递柜收费事件变得再度热起来。

事情的起源于丰巢快递柜发布的那封公开信。

4月30日，丰巢快递柜在全国启动会员制服务。收费标准为：会员用户月卡每月5元，季卡每季12元；普通用户只能享受12小时免费保管快递的服务，超过需收取0.5元/12小时的费用，超时不足12小时按照12小时的费用收取，3元封顶。节假日期间不计费。

也就是说，一直以来对用户免费的丰巢快递柜开始限时收费了。

消息一出，正可谓五毛钱激起千层浪。

大部分消费者表达了强烈不满，同时，也引起了巨大争议和激烈讨论。

5毛超时保管费引发的大战 小区奋起反抗

杭州小区东新园率先揭竿而起，5月7日，杭州东新园小区的业委会和物业公司决定暂停使用丰巢快递柜，物业拔掉了小区内17个快递柜电源，成为全国首个停用丰巢柜的小区。

微信公众号通知中称，因丰巢快递柜向业主收取超时保管费，损害了业主的利益，丰巢快递柜将在2020年5月7日7时起暂停使用。

随后，越来越的小区也开始跟进，多地小区贴出停用丰巢智能快递柜的告示。

在业委会参与者交流平台众蚁社区上，仅上海地区参与抵制丰巢收费的小区一上午就已接近50家，更有媒体报道，在上海就有至少78个小区抵制丰巢出台的收费政策，与此同时，还有苏州、滁州、青岛、广州等地外地省市的小区业委会参与。

面对越来越多小区的抵制，停用行为，丰巢很硬气的回应，表示尊重停用选择，收费计划暂时不会改变。并表示，2019年丰巢与东新园业委会、物业公司签订三方协议，约定每年支付高额进场费，业委会单方面断电已经构成违约，对非巢造成巨大经济与商誉损失，也给小区业主和快递员带来诸多不便。丰巢将保留追责权利。

面对用户汹涌的情绪，5月9日深夜，丰巢官方发布《致亲爱的用户一封信》解释推出会员服务的初衷。称收费政策的初衷是鼓励用户及时取件，“从上线会员功能以来，丰巢12小时内取件比例提升了5个百分点，这意味着每天早上可以空出近百万个格口。”丰巢还提到，后续将联系快递企业推出早取件、赢红包的活动。

但公众并不买账。5月10日上午，上海因丰巢超时收费而停用的小区中环花苑发出致丰巢的公开信。

公开信中提到，根据该小区业主的反馈诉求并结合受众人群的民意调研数据统计结果（要求撤快递柜和停用快递柜的总共占到82%），业委会已于2020年5月8日决议即日起，暂停小区内的两台丰巢智能柜的使用。公开信称，小区也在持续关注丰巢对社会舆论和意见的回应，截至目前在公开渠道看到的《致亲爱的用户一封信》和《东新园业委会事件声明》的文章，文中并没有对社会主流意见采取优化改善的积极态度。

多地监管部门也陆续发声回应：浙江、上海、福建、山东等多地明确表示，快递需经收件人同意后方能放置在智能快件箱中。山东省邮政管理局表示，未经收件人允许将快递放在快递柜，属于投递不规范行为，可以投诉；福建省消委会也明确表示，未经收件人同意，快件存入快递柜产生的费用应由快递公司承担。

大家反对丰巢，真的只是差那五毛钱吗？

快递柜已经有十年的发展史，一经推出，就因为免费、便捷以及安全等优点，获得了大量消费者的认可。但近两年来，快递柜也开始走向收费。

此前，丰巢快递柜对用户采取的是全面免费的策略，但在快件保存超过12小时后，屏幕会出现一个“诱导”赞赏的二维码，很多用户不知道可以跳过，因为提示非常不显眼。

这一情况被曝光后，丰巢就因为“超时赞赏”登上热搜，并一度在社交平台上引发一轮声讨。可以看出，用户对“快递柜收费”产生抵触情绪早有苗头。

不过丰巢并不是行业唯一一家向用户收费的快递柜平台。媒体报道，此前，格格、速递易、日日顺乐家等多家快递柜公司就早已开始对超24小时的快递收取每天1元的保管费。

“在一根冰棍就十块钱的年代，我们生气的并不是因为舍不得5毛钱，而是丰巢这种赤裸裸割韭菜的行为。”一位用户生气的表示，他并不反对快递柜收钱。

社交媒体上也充斥着各种各样的声音。有些人认为，“丰巢两头收钱的做法太无耻，”、“自己所付的快递费里是包括直接送到本人手里的，不应该在额外收费”，还有人认为，“平时要上班加班，放柜子里下班来取，还是方便的”“上班族都是996，12小时的免费保管时间过短，24小时更合理”，或者“现在很多时候，是快递员都未联系收货人，直接就把包裹放到快递柜，这样的保管费，我肯定不交。”

而上海中环花苑发出致丰巢的公开信中提到的2个诉求：1. 在快递柜上张贴醒目提示，请快递员必须先行联系客户同意下方可投入丰巢柜；2. 免费时长延长到24小时；若上述两点不能满足，中环花苑小区两处丰巢快递柜将无限期停止使用，直到协议期结束。

“5毛线不算什么，我们希望自己能得到尊重。”一位用户说。浙江省社会学会会长杨建华也在接受媒体采访事表示，快递应该本着契约精神。收费合理的途径是，在用户充分知情、有更多选择的情况下，由用户来决定。

5月10日，人民日报发布评论文章称，“快递入柜需经收件人同意，本是硬性规定，在具体执行中却变了形。而入柜超时收费，则加剧了民众的担心和不满。消费者的知情权和选择权不容侵犯，有关制度设计的尊严不容挑战。强扭的瓜不甜，民众声音值得倾听。”

为何宁犯众怒，也要收五毛钱？

因为丰巢也是企业，也需要盈利，不可能一直免费，承受巨额亏损。

2016年，丰巢营收2255万元，净亏损2.5亿元；2017年，丰巢营收3.08亿元，净亏损3.85亿元；2018年，丰巢前5个月营收2.88亿元，净亏损2.49亿元，到了2019年丰巢营收16.14亿元，净亏损7.81亿元。丰巢2020年一季度未经审计的营收为3.34亿元，净利润亏损2.45亿元，

刚被丰巢收购的中邮智递，也同样深陷亏损泥潭。2019年营收为4.29亿元，净亏损5.17亿元；2020年第一季度预计营收7021万元，预计净亏损1.59亿元，截至2019年年末的净资产为-3946万元。

四年多，丰巢亏了约20亿，从免费到付费，将是商业演变的大趋势。

快递柜是重资产、重运营的行业，智研咨询发布的《2020-2026年中国智能快递柜行业发展现状调查及投资发展研究报告》中提到，智能快递柜成本包括柜体成本、场地租金、设备折旧、铺设代理佣金、维护维修和电费网费通信费、管理费等。

多家媒体称，一台智能快递柜一年的运维成本将达到10万元。快递专家赵小敏在接受新京报采访时认为，一般一组快递柜收回成本的时间为5-6年。

而收入方面，目前丰巢快递柜的主要收入来源为广告收入（柜体广告中，显示屏广告、微信端的广告等以）、包裹揽件收入以及打赏收入等，另外丰巢开设的“丰巢特惠商城”也会有一些收益，但事实上除了取快递，其它功能的使用场景和使用频率非常有限。

很显然，这些收入远远无法弥补亏算。所以无论是丰巢还是中邮速递易，快递柜行业头两位的企业至今都在亏损。

而在“限时收费”巨大争议中，5月5日，丰巢又抛出另一重大炸弹，顺丰控股公告宣布，丰巢与“中邮智递”（中邮速递易的运营主体）及其股东中邮资本、三泰控股、浙江驿宝、明德控股进行股权重组，交易完成后，中邮智递成为丰巢全资子公司运营。

丰巢成立于2015年，由顺丰、中通、申通、韵达和普洛斯五家快递公司出资5亿元成立，主攻快递取件服务。快递柜取件是快递“最后一公里”服务的重要形式。

根据国家邮政局等相关数据显示，截至2020年3月31日，全国快递柜总数为40.6万组，丰巢目前投入约17.8万个快递柜，柜机占比约44%；中邮速递易有9.4万组，占比约25%。其次是云柜、富友、菜鸟、京东物流等其他品牌快递柜，占比均不超过10%。照此计算，收购后丰巢市占率将达69%。

此次收购这意味着，快递柜领域的格局中，丰巢“一家独大”。

“在合并后，丰巢掌握绝对市场话语权，这时候可以发挥规模效应以及付费，来尽快摆脱亏损，这或许也能说明，这解释了为什么快递柜企业们即使犯众怒也要收费。”一位不愿具名的快递人士表示。