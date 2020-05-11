下一代阿凡达机器人来了，索尼AI与全日空合作开发

索尼集团旗下的索尼AI公司“索尼AI”刚刚在2020年4月1日成立，今天它宣布与日本全日空集团旗下的avatarin公司达成基本合作协议，将结合索尼AI的人工智能和机器人技术与avatarin的阿凡达（远程控制机器人）技术，共同开发下一代远程控制机器人。

索尼AI推出了三个旗舰项目，以推进AI技术在“游戏”、“成像与传感”和“美食”领域的演进和应用。avatarin同样成立于2020年4月1日，是全日空旗下的子公司，专注于开发下一代移动和人类增强平台“avatarin”，可用于搜索、预订和连接部署在世界各地的阿凡达。在成立伊始，全日空只是一家只有两架直升机的私人公司，后来发展成为日本最大的航空公司。

avatarin和索尼 AI希望通过阿凡达机器人系统，人们可以瞬间将自己的意识、技能和存在感传送到遥远的地方。目标是：“加速开发并在全球部署多功能的阿凡达机器人，打造世界领先的基础设施，让所有人都能够分享技能，以前所未有的方式相互支持。”

在某些情况下，安全且低成本的自动机器人难以部署，而人们又难以亲身完成任务。阿凡达机器人或远程控制机器人能够在没有人类在场的情况下进行多种作业和交流。

索尼AI公司CEO北野宏明（Hiroaki Kitano）表示：“阿凡达机器人或远程控制机器人能够在没有人类在场的情况下进行多种作业和交流。要全面部署阿凡达机器人，除了车队管理（fleet management）和服务管理的技巧外，我们还需要结合广泛的技术，例如机器人技术、传感器、AI、用户交互和高速通信网络等，以便持续可靠地运行阿凡达机器人阵列。能够执行物理任务的各种远程机器人解决方案的需求也有望增加，特别是在高危环境和人类接触和移动受限的环境下。通过与avatarin的合作，索尼AI旨在为阿凡达机器人建立一种新的社会基础，提高社会生活水平。”

随着远程呈现技术的发展，此类机器人有望应用于日常生活的各种场景，例如办公室、商店和家中等。