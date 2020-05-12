德国希望特斯拉柏林超级工厂如期推进，避免任何重大延迟

5月12日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克去年11月在柏林的一次颁奖典礼上宣布，欧洲的超级工厂将建在德国柏林，随后确定建在柏林近郊勃兰登堡州的格伦黑德，计划在2021年投产，首先生产Model Y。

虽然特斯拉的这一工厂在去年就已经宣布，距离2021年投产也仅有一年多的时间，但这一工厂在建设过程中却是一波三折，种种因素影响工厂的建设进展。

特斯拉柏林超级工厂宣布之后，在砍伐所在地的森林、保护森林中栖息的珍稀动物等方面都曾遇到阻碍，在疫情发生之后，特斯拉又撤回了施工的美国员工，随后又发现工厂所在地的土壤存在问题，他们不得不对地基进行调整。

不过，德国方面目前并不希望特柏林超级工厂出现重大延期，德国经济部长彼得·阿尔特迈尔（Peter Altmaier）在当地时间周一就表示，他不希望这一工厂的建设，因为当前的疫情而出现重大延期。

特斯拉目前也在尽力推进工厂的建设，工厂所在地勃兰登堡州政府透露，特斯拉已三次申请采取早期措施，为工厂建设的推进做准备。

另一名高管透露，特斯拉目前是既坚持在柏林的项目，也坚持格伦黑德工厂建设的时间表。

不过，德国方面的报告显示，在计划建设工厂的所在地，目前还只进行了少量的施工，还有很多工作在幕后进行。