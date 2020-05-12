AirPods，可能是最被低估的苹果产品

自从 2016 年推出第一代产品以来，AirPods 在短短三年的时间里成功跻身苹果最具标志性产品队列。

从商业层面来看，AirPods 是成功的。第三方数据显示，苹果在 2019 年里卖出了超过 6000 万部 AirPods，翻倍的增长速度进一步助力 AirPods 攻下了全球真无线耳机市场超 50% 的份额。

从产品层面来看，AirPods 可能是后 iPhone 时代里，讨论度最高的苹果产品，无论是初代 AirPods 刚发布时，网络上各种流行的段子，亦或是形似「豌豆射手」的 AirPods Pro 衍生而来的种种表情包，甚至在国外，由于自带苹果轻奢属性，AirPods 被视为低成本装腔利器，人们越来越乐于将拥有 AirPods 视为一种身份象征进行调侃，而这种能激起关注和讨论的流行文化也正在帮助苹果卖出更多 AirPods。

AirPods 在商业和产品获得的双赢也是苹果没有意料到的。

最初这款真无线耳机只是作为砍掉 3.5mm 耳机接口的 iPhone 7 系列的新配件在 2016 年的秋季发布会上亮相，甚至因为产能和其他原因一度延期到当年的年末才开售。但一经开售就获得了市场的认可，许多没有抢到首批产品的消费者不得不等上长达一个月的时间才能买到这款耳机。

苹果营销副总裁 Greg Joswiak 在外媒的采访中将 AirPods 的流行速度形容为「几乎就像野火一样」。

根据 Greg Joswiak 的说法，苹果在打造 AirPods 之前就已经对「无线化的未来」有过设想，集 Wi-Fi、蓝牙、NFC 等无线模块的 iPhone 是这一愿景的第一步，而 AirPods 正是紧随其后的新一步：「我们已经打造出了像 iPhone 这样的令人难以置信的无线产品，但当看到有人在 iPhone 上使用有线耳机时，总感觉很奇怪，那时我们就想到了，为什么要使用有线耳机？」

第一代和第二代 AirPods 的造型基于 2012 年推出的 EarPods，后者的推出取代了沿用十几年的 Earbuds。在 2012 年的秋季发布会上，台上最耀眼的产品除了 iPhone 5，EarPods 的推出也让人眼前一亮。

这款据称耗时三年打造的产品一改传统的耳塞设计，在舒适性和功能性的平衡上达到了新的高度。为了确定造型，苹果设计团队与斯坦福大学合作，扫描了数百人的耳道结构作为参考数据，并从中找到了符合大多数人佩戴舒适性，同时又不容易掉落的平衡点。而为了进一步提高音质，EarPods 还创新性地内置了多个气孔来调节内外气压和高、低音频段的音质表现。

AirPods 由于采用无线设计，对于佩戴稳定性的要求更高，所以苹果在 EarPods 推出之后继续扩大和斯坦福大学的合作，收集了更多耳道结构数据，最终使得 AirPods 在舒适性和佩戴稳定性方面达到了新的高度，也奠定了这款产品在佩戴舒适性方面的良好用户口碑。和同类产品相比，AirPods 可能不是音质最佳的代表，但正是凭借佩戴舒适、体积小巧的佩戴体验以及和苹果产品生态的使用体验获得青睐。

至于未来，据称苹果正在打造两款新 AirPods 产品，第一款可能是「廉价款」入耳式无线耳机，而另一款则可能是命名为 AirPods Studio 的头戴式耳机，后者或将带来全新的触摸交互体验。

从最初被视为不受关注的配件推出，到凭借一己之力推动整个 TWS 行业的发展，AirPods 这款可能是最不受重视的苹果产品用自己的实力为后 iPhone 时代带来了新的活力，也让我们对于苹果的 AR 计划更加期待，毕竟在可穿戴设备领域，戴在手上的 Apple Watch 和戴在耳朵里的 AirPods 都已经成为行业的标杆，眼前的 AR 眼镜还会远吗？