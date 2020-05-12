美股纳指6连涨，中国销量环比大降64%特斯拉股价跌近1%

北京时间5月12日消息，星期一美股涨跌不一，纳指连续6个交易日上涨，创下今年以来连续上涨时间最长记录。截至收盘，道指跌109.33点，跌幅为0.45%，报收24221.99点；标普500指数涨0.52点，涨幅为0.02%，报收2930.32点；纳指涨71.02点，涨幅为0.78%，报收9192.34点。

纳指6连涨

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨0.39%，亚马逊涨1.24%，苹果涨1.57%，NetFlix涨1.14%，Alphabet涨1.07%，微软涨1.12%。

中国主要科技股涨跌互现，网易跌1.02%，爱奇艺涨2.11%，拼多多涨0.62%，微博跌0.33%，腾讯音乐涨3.45%，阿里巴巴涨2.09%，京东跌0.13%，趣头条涨7.98%。

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：乐信（涨17.04%），寺库（涨16.34%），360金融（涨9.53%），金山云（涨8.93%），优信（涨8.21%），网易有道（涨7.78%），微贷网（涨5.18%），中通（涨4.17%），百世（涨3.8%），达内科技（涨3.69%），如涵控股（涨2.9%），老虎证券（涨2.84%），富途控股（涨2.67%），搜狐（涨2.51%），流利说（涨2.44%），简普科技（涨2.39%），新氧（涨2.01%），蘑茹街（涨1.85%），趣店（涨1.71%），云米（涨1.67%），兰亭集势（涨1.59%），虎牙（涨1.58%），无忧英语（涨1.51%），云集（涨1.28%），搜狗（涨1.15%），途牛（涨1.15%），UT斯达康（涨1.1%），荔枝（涨1.04%），凤凰新媒体（涨0.7%），信也科技（涨0.61%），小赢科技（涨0.44%），斗鱼（涨0.4%），汽车之家（涨0.24%），唯品会（涨0.23%），亿航（涨0.17%），新浪（涨0.12%）。

与上一交易日持平的公司包括：正保教育、蛋壳公寓、宜人贷。

下跌的公司包括：小牛电动（跌0.11%），500彩票网（跌0.49%），触宝（跌0.71%），蔚来（跌0.8%），哔哩哔哩（跌1.1%），宝尊电商（跌1.11%），1药网（跌1.2%），易车网（跌1.22%），好未来（跌1.22%），陌陌（跌1.29%），中芯国际（跌1.41%），58同城（跌1.41%），新东方（跌1.84%），金融界（跌1.91%），携程网（跌2.03%），欢聚集团（跌3.02%），猎豹移动（跌3.03%），前程无忧（跌3.18%），华米（跌3.26%），人人公司（跌4.17%），房天下（跌4.21%），团车（跌4.67%），乐居（跌4.88%），品钛（跌5.11%），世纪互联（跌5.29%），跟谁学（跌5.6%），信而富（跌6.47%），迅雷（跌7.61%），嘉楠科技（跌8.49%）。

受做空报告影响，爱奇艺4月股价累计下跌近5%

标普市场财智的数据显示，尽管上个月大盘上涨势头强劲，但爱奇艺股价下跌了4.66%。4月6日，Wolfpack Research发布一份做空报告，称2019年爱奇艺虚增用户数量42%-60%、夸大营收27%-44%，并虚增成本，掩盖夸大营收的事实，造成爱奇艺股价在3月份下跌20.6%后再次下跌。Wolfpack Research在报告中称，“我们发现，在2015至2017年期间，爱奇艺向美国证券交易委员会报告的递延收入分别被夸大261.7%、165.5%和86.2%，在IPO（首次公开招股）前夸大递延收入，造成爱奇艺IPO后继续夸大递延收入。”爱奇艺4月7日驳斥了Wolfpack的做空报告，称其包含诸多错误、不实说法和误导性结论，并表示它在披露信息方面符合美国证券交易委员会和纳斯达克股票交易所的规定。进入5月，爱奇艺股价收复了部分“失地”，累计上涨约3%。爱奇艺预计今年第一季度营收将介于71亿至75.2亿元之间，增幅介于2%至8%之间。今天常规交易中，爱奇艺股价上涨0.37美元，涨幅为2.11%，报收于17.9美元。

营收不及预期，腾讯音乐盘后一度下跌近6%

由于3月份季度营收低于预期，盘后交易中腾讯音乐股价一度下跌0.67美元，跌幅达到5.87%。腾讯音乐营收增长10%至8.91亿美元，低于9.03亿美元的分析师预期（平均）；8美分的每股收益符合分析师预期。腾讯音乐CEO彭迦信表示，“第一季度业绩强劲的一个因素，是网络音乐订阅业务营收的强劲增长。虽然新冠疫情对业务造成一定影响，但最近已出现复苏迹象。”腾讯音乐网络音乐业务手机月活用户增长0.5%至6.57亿，社交娱乐业务手机月活用户增长13.3%至2.56亿。其中网络音乐付费用户增长50.4%至4270万，社交娱乐付费用户增长18.5%至1280万。腾讯音乐旗下有多款音乐社交应用，有多种创收方式，其中包括付费音乐、广告、付费增值服务、数字音乐下载等。今年以来，腾讯音乐股价累计下跌9%。今天常规交易中，腾讯音乐股价上涨0.38美元，涨幅为3.45%，报收于11.41美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：zoom（涨7.13%），AMD（涨4.79%），Salesforce（涨3.85%），英伟达（涨3.24%），动视暴雪（涨3.17%），Spotify（涨2.54%），Zynga（涨2.19%），Adobe（涨1.06%），赛门铁克（涨1.03%），Box（涨0.99%），思科（涨0.77%），英特尔（涨0.77%），索尼（涨0.7%），艺电（涨0.64%），VMware（涨0.58%），Slack（涨0.32%），博通（涨0.13%），iRobot（涨0.12%）。

下跌的公司包括：eBay（跌0.05%），甲骨文（跌0.07%），美光科技（跌0.1%），高通（跌0.1%），诺基亚（跌0.28%），IBM（跌0.33%），戴尔科技（跌0.64%），PayPal（跌0.69%），爱立信（跌0.71%），Snap（跌0.77%），Twitter（跌0.8%），摩托罗拉系统（跌0.86%），Fibit（跌0.9%），特斯拉（跌0.99%），SAP（跌1.26%），惠普公司（跌1.53%），恩智浦（跌2.17%），LendingClub（跌2.35%），GoPro（跌2.76%），黑莓（跌2.76%），Uber（跌3.51%），西部数据（跌4.1%），Lyft（跌4.19%），Groupon（跌4.31%），Yelp（跌5.54%），Pinterest（跌5.96%），速汇金（跌6.17%）。

中国销量环比大降64%，特斯拉股价跌近1%

中国乘联会星期一表示，4月份特斯拉在中国市场销售了3635辆Model 3，比3月份的10160辆大降64%，不过有分析师指出，这对特斯拉股价影响不大。乘联会的数据显示，3月份，中国市场汽车销量下降40.8%，特斯拉销量创下新高；4月份，中国市场汽车销量增长9.8%，特斯拉销量却环比大降64%。不过，投资公司Roth Capital分析师克莱格·欧文（Craig Irwin）表示，“每个季度的第一个月，销量在整个季度中的占比通常都很小。”他对特斯拉股票的评级为“卖出”，目标股价为350美元。New Street Research分析师皮埃尔·费拉古（Pierre Ferragu）解释说，对于特斯拉来说，每个季度内的销售都有很强的“季节性”，无须过分担忧，但很显然的是，这可能意味着第二季度销售会相当疲软。他对特斯拉股票的评级为“买入”，目标股价为1100美元。Wedbush分析师丹·艾维斯（Dan Ives）表示，“这是一个难看的数据，投资者会期望5月份的销量恢复到10000辆的常态。”艾维斯对特斯拉股票的评级为“持有”，目标股价为600美元。特斯拉股价似乎对乘联会公布的数据有所反应，盘前交易中，特斯拉股价下跌2.6%，而上一个交易日，特斯拉上涨了5.1%。当然，埃隆·马斯克(Elon Musk)星期六发布推文称将起诉阿拉梅达县，推翻其实施的居家令，重开工厂，也会影响到特斯拉股价。今天常规交易中，特斯拉股价下跌8.13美元，跌幅为0.99%，报收于811.29美元。

投资者看上分红，苹果股价上涨近5美元

今天苹果在纳斯达克股票交易所开盘价为308.1美元，上涨4.88美元，涨幅为1.57%，报收于315.01美元。盘中苹果股价一度摸高317.05美元，接近过去52周最高价327.85美元。苹果股价今天上涨的一个因素是，截至今天收盘持有苹果股票的投资者，将获得分红。苹果4月30日曾表示，公司将于5月14日向股东支付每股82美分的分红，登记日为5月11日。每股82美分的分红比2月份时的77美分高出6.5%。按当前股价计算，苹果年化股息率为1.05%，低于标普500指数成分股平均1.97%的水平。苹果今天收盘价，比创记录的2月12日收盘价327.2美元低3.7%。今年以来，苹果股价累计上涨6.8%，道琼斯工业平均指数下跌了15%。