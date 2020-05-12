华为干部都不怕领导？任正非肯定轮值机制，不能一朝天子一朝臣

华为创始人、总裁任正非3月24日在接受《南华早报》采访时表示：华为的轮值机制最主要是保护干部，不能一朝天子一朝臣。

据了解，华为目前有三位轮值董事长（郭平、徐直军、胡厚崑），根据公司轮值董事长制度，每个人出任六个月。

谈及在这种轮值机制和架构中，如何淡化个人色彩和确保整个管理团队的一致性和统一性时，任正非用“王在法下，王在集体会议中”来比喻：“当值的轮值董事长是公司最高领袖，不当值的轮值董事长也在起辅助和制约作用，常务董事会、董事会也要对轮值起到制约作用。董事长执掌持股员工代表大会，有罢免不合适高管的作用。因此，轮值董事长并不完全是天马行空的，也受到权力制约，权力是关在笼子里的，“王在法下，王在集体会议中”。而且轮值期间，有很多董事、高管都跟他们在合作，这些合作就是下一代接班人在培养。华为也在摸索，不能说肯定做得好，但应该说目前轮值机制整体是比较成功的。

那么不在任期中的轮值董事长是不是就没事干呢？

任正非说“轮值是在公司制度规则下运行，不当值的人也在同时工作的，不是闲着，只是最后的决策权不在他。”没有当值的人实际已经在准备他上台之后如何推动前进，并不是上台以后才开始管理改革的；准备改革的方案和文件他已准备好了，己经进行了充分的调研，等他上来之后就会拿出很多文件来讨论，如果上台以后才开始准备做，那是来不及的，文件没有做出来就到六个月下台了。每个循环的人，包括远循环、近循环，他们都在分工做上台以后的改革，而且也不是他说了算，都需要集体通过，因此对公司一致性没有受到太大影响。

对于轮值机制的作用任正非是这样理解的：一，让公司长期保持新鲜感；二，保持干部稳定性；三，下台期间就是他的准备再次上台充电时间。“他在全世界跑，指导工作是起作用的，因为他也是高级领导。他与各个部门去座谈，已经胸有成竹，上台以后如何进一步推动改革，做准备。上台以后当机立断要处理问题，他要充电，是下台后的期间充电，上台了没有时间充电，保持合理的循环。应该说，轮值机制整体是比较成功的。”

在任正非看来，轮值机制最主要是保护干部，不能一朝天子一朝臣。“比如，他对一个人印象不好，不可能上来就把他换掉？要经过集体讨论，旁边还有两个轮值、四个常董，还有董事会成员、董事长，牵制着干部的使用。所以，华为公司不存在大规模高级干部和高级专家流失的问题，继承性非常强，干部稳定性非常强。每个干部都不怕领导，这个领导不喜欢我也没关系，过几个月他就下台了，我用工作结果来证明我是好的。”

除了轮值董事长，任正非透露：华为常务董事会也有任期制，每五年接受一次选举，可能选不上。即使这个人太优秀了，能连续选上，最多只能干三届。“高级干部要有退出机制，如果都是终身制，年轻人成长不起来。”