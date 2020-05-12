特斯拉加州工厂强行复工，马斯克：要抓抓我

5月12日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)发布推文，证实该公司位于加州的弗里蒙特汽车组装工厂已经恢复生产。

而特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）证实，自己违反了当地的就地避难命令，决定重新开放公司位于加州弗里蒙特的汽车制造工厂。马斯克表示本周自己将在公司的生产线上工作。马斯克写道：“如果有人被逮捕，我要求只逮捕我一个人。”

特斯拉加州工厂雇佣了1万名工人，周一停车场几乎停满了车，这可能表明该公司无视当地卫生部门的命令而恢复生产。

另据两名不愿透露姓名的现任员工透露，特斯拉召回了部分员工，并已完成了约200辆Model Y和Model 3汽车的生产。在这个过程中，马斯克曾在推特上威胁要将特斯拉的制造业务和总部搬出加州，并就“就地避难”命令起诉阿拉米达县。

在特斯拉发出的电子邮件中，该公司也在召回上个月被要求无薪休假的员工。特斯拉此前只要求某些工人本周晚些时候回工厂报到。特斯拉没有立即回复记者的置评请求。阿拉米达县公共卫生部门发言人拒绝置评。

上周宣布允许制造商恢复运营的加州州长加文·纽瑟姆(Gavin Newsom)表示：“我对此感到惊讶，尚不清楚这件事的细节。”不过美国财长史蒂夫·姆努钦(Steve Mnuchin)支持特斯拉，他称加州需要与特斯拉合作，这样马斯克才能快速安全地重开弗里蒙特工厂。

上周末马斯克一直在抱怨阿拉米达县官员从3月中旬开始实施的就地避难命令。为了减缓疫情蔓延，当地下达的就地避难命令限制了除“基本业务”以外的所有业务，只允许企业进行处理薪金等最基本操作。命令发布后，特斯拉进行了一番挣扎，最终于3月23日关闭了工厂。

此前，由于国土安全部认定汽车制造属于“国家关键基础设施”，特斯拉花了很长时间试图说服当地官员，应该允许它继续生产电动汽车。在阿拉米达县发布最初“就地避难”命令一周后，特斯拉弗里蒙特工厂被关闭。

马斯克辩称，加州州长纽森在全州范围内下达的“居家隔离”命令，为特斯拉汽车制造厂留下了继续运营的空间。当地时间上周六，马斯克称要让特斯拉对阿拉米达县提起诉讼，以示抗议。纽森周一表示，加州以及阿拉米达县官员和特斯拉方面的代表进行了“非常有建设性的对话”，他希望公司“最早在下周开放”。

阿拉米达县监察员斯科特·哈格蒂（Scott Haggerty）上周末接受采访时表示，该县和特斯拉将要达成协议，有望于5月18日重新开放工厂。但那是在周六马斯克发起抨击并提起诉讼之前。

据报道，特斯拉在上周末已经开始生产汽车，并告诉所有员工做好重返工作岗位的准备。这些员工被告知，如果自己感到不舒服就可以待在家里，但必须是无薪休假。据悉，上个月特斯拉延长了员工的假期，兑现了许多员工的带薪休假。福特和通用汽车等其它汽车制造商定于本月晚些时候恢复美国工厂的生产并投入运营。其中一些汽车制造商希望更早开业，但遭到了美国汽车工人联合会的抵制。

接受采访很多特斯拉员工表示，他们需要做出艰难的决定，即是否应该在本周返岗报到。由于许多人都是小时工，如果呆在家里就拿不到工资。可是，即使他们返岗，由于最近全公司范围的减薪，他们的收入也将比过去少。

许多员工称，现在回到工厂组装汽车并不安全，因为他们需要近距离工作。一名员工说：“我们被拯救地球的‘特斯拉梦想’所吸引，结果却受到如此恶劣的对待，以至于尽管我热爱我的工作，但我不愿冒着健康危险继续为马斯克效力。”

周一晚些时候，阿拉米达县最后回应称，它期望特斯拉“在当天晚些时候”提供重新开放工厂的“现场计划”，而且“期望审查特斯拉计划，并达成重新开放的安全协议和时间表”。事实上，此时马斯克已经公开表示将重新开放工作，而工厂已经开始投入汽车生产。“

阿拉米达县表示，“今天也就是5月11日，我们了解到位于加州弗里蒙特的特斯拉工厂已经超出了最低限度的基本运营。我们已经通知特斯拉，他们只能维持最低限度的基本运营，直到我们拿到依据当地公共卫生秩序执行的批准计划方可开放。”