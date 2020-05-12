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Twitter 任命李飞飞为董事会成员，要强化 AI 技术

2020/5/12 8:44:18来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

5月12日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，Twitter宣布任命斯坦福大学计算机科学教授、谷歌前副总裁李飞飞为董事会独立董事，立即生效。此举表明这家社交媒体公司越来越重视人工智能（AI）技术。

图：斯坦福大学计算机科学教授、前谷歌AI与机器学习首席科学家李飞飞

李飞飞将给Twitter带来巨大的AI影响力，该公司正在当前这个热门技术领域争夺人才，同时也带来了许多伴随着AI在科技行业中地位上升而引发的争议。

李飞飞之前曾担任谷歌AI和机器学习的首席科学家，她的任命正值Twitter的AI工具面临终极考验的时候，即监管围绕新型冠状病毒疫情和2020年美国总统选举等话题的错误信息。

最近几周，Twitter宣布了几项新政策和功能，旨在识别和删除其平台上的误导性信息。但牛津大学研究人员4月份的一项分析发现，约59%的虚假帖子仍然留在该网站上，而且没有任何标签提醒用户可能存在虚假信息。

目前还不清楚李飞飞是否会取代Twitter 10名董事会成员中的某人，亦或者作为第11名董事加入。今年3月，Twitter与激进对冲基金Elliot Management和私募股权公司银湖合伙公司达成了一项协议，将这两家公司的两名新董事引入董事会。两家公司当时表示，他们正在寻找更多独立董事。

Twitter执行董事长奥米德·科尔德斯塔尼(OmidKordestani)在声明中表示：“随着Twitter继续利用技术改善我们的服务，实现我们的长期目标，凭借在工程、计算机科学和AI方面无与伦比的专业知识，李飞飞为董事会带来了新的视角。”

Twitter的股价在过去12个月里下跌了19%，而标准普尔500指数则上涨了4.2%。

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关键词：Twitter李飞飞

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