内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

雷电接口存缺陷，2019 年之前生产的任何 PC 都易受到“Thunderspy”攻击

2020/5/12 8:54:27来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

埃因霍温科技大学的安全研究员 Björn Ruytenberg 透露，由于常用的 Thunderbolt 端口存在缺陷，2019 年之前生产的所有 PC 都可能遭到黑客入侵。

即使 PC 处于睡眠模式或处于锁定状态，这一被称为 Thunderbspy 的攻击也可以从用户的 PC 读取和复制所有数据。此外，它还可以从加密驱动器中窃取数据。

Thunderspy 属于 evil-maid 攻击类别，这意味着它需要对设备进行物理访问才能对其进行攻击，因此与可以远程执行的其他攻击相比，它的利用程度较低。但是另一方面，Thunderspy 还是一种隐身攻击，在成功执行入侵之后，犯罪分子几乎不会留下任何利用的痕迹。

事实上，早在 2019 年 2 月，一群安全研究人员就发现了一个与 Thunderspy 类似的相关入侵事件 Thunderclap。同年，英特尔发布了一种可以防止 Thunderspy 攻击的安全机制，称为内核 DMA 保护（Kernel Direct Memory Access Protection）。

不过该机制在较早的配置中未实现，这也就是在 2019 年之前生产的计算机更易受到影响的原因。但有趣的是，当苹果 MacOS 笔记本启动到 Bootcamp 时，所有的 Thunderbolt 安全都会被禁用。

Ruytenberg 指出，所有在 2011-2020 年之间出货的、配备 Thunderbolt 的设备都容易受到攻击。自 2019 年以来已交付的提供内核 DMA 保护的设备，也都在一定程度上易受攻击。

Thunderspy 漏洞无法在软件中修复，会影响到未来的 USB 4 和 Thunderbolt 4 等标准，最终将需要对芯片进行重新设计。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：恶意攻击雷电接口

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    