人社部拟发布 10 个新职业，含直播销售员、区块链工程技术人员

IT之家5月12日消息 据央视新闻报道，受人社部委托，中国就业培训技术指导中心昨天发文，拟新增区块链工程技术人员、社区网格员、互联网营销师、信息安全测试员、核酸检测员、老年健康评估师等10个新职业。IT之家获悉，其中，“互联网营销师”职业下增设“直播销售员”工种。

下面是关于对拟发布新职业信息进行公示的公告

为助力新冠肺炎疫情防控，促进劳动者就业创业，根据《中华人民共和国劳动法》有关规定，受人力资源社会保障部委托，中国就业培训技术指导中心面向社会公开征集关于抗击疫情促进就业的新职业信息。经有关行业部委、行业协会（学会）、企业及研究机构申报建议和专家评审论证等程序，现将拟发布的新职业、新工种及调整的职业（工种）信息公示如下。

一、拟新增职业信息（按职业编码排序）

（一）区块链工程技术人员（2-02-10-15）

定义：从事区块链架构设计、底层技术、系统应用、系统测试、系统部署、运行维护的工程技术人员。

主要工作任务：

1.分析、研究分布式账本、非对称加密、共识机制、智能合约等技术；

2.设计区块链平台架构，编写区块链技术报告；

3.设计、开发区块链系统应用底层技术方案；

4.设计、开发区块链性能评测指标及工具；

5.处理区块链系统应用过程中的部署、调试、运行管理等问题；

6.提供区块链技术咨询及服务。

（二）社区网格员（3-01-01-06）

定义：运用现代城市网络化管理技术，巡查、核实、上报、处置市政工程（公用）设施、市容环境、社会管理事务等方面的问题，并对相关信息进行采集、分析、处置的人员。

主要工作任务：

1.操作信息采集设备，巡查、发现网格内市政工程（公用）设施、市容环境、社会管理事务等方面的问题，受理相关群众举报；

2.操作系统平台对发现或群众举报的网格内市政工程（公用）设施、市容环境、社会管理事务等方面的问题进行核实、上报、记录；

3.研究网格内市政工程（公用）设施、市容环境、社会管理事务等方面问题的立案事宜，提出处置方案；

4.负责通知问题相关的责任单位，并协助解决问题；

5.核实上级通报的问题，协助责任单位处置，并反馈处置结果；

6.收集、整理、分析相关信息、数据，提出网格内城市治理优化建议。

（三）互联网营销师（4-01-02-07）

定义：在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行多平台营销推广的人员。

主要工作任务：

1.研究数字化平台的用户定位和运营方式；

2.接受企业委托，对企业资质和产品质量等信息进行审核；

3.选定相关产品，设计策划营销方案，制定佣金结算方式；

4.搭建数字化营销场景，通过直播或短视频等形式对产品进行多平台营销推广；

5.提升自身传播影响力，加强用户群体活跃度，促进产品从关注到购买的转化率；

6.签订销售订单，结算销售货款；

7.负责协调产品的售后服务；

8.采集分析销售数据，对企业或产品提出优化性建议。

本职业包含但不限于下列工种：

直播销售员

（四）信息安全测试员（4-04-04-04）

定义：通过对评测目标的网络和系统进行渗透测试，发现安全问题并提出改进建议，使网络和系统免受恶意攻击的人员。

主要工作任务：

1.分析研究网络与信息系统安全攻防技术，并跟踪其发展变化；

2.利用信息收集工具及技术手段，采集并分析评测目标的相关信息；

3.制定评测目标的安全测试方案及实施计划；

4.利用漏洞检测工具定位、识别评测目标存在的安全漏洞，并进行技术核查与评估；

5.利用渗透工具对评测目标进行深度测试，验证安全漏洞引发的网络与系统安全隐患；

6.编制安全评测报告，协助专业人员对评测目标进行安全恢复及技术改进。

（五）区块链应用操作员（4-04-05-06）

定义：运用区块链技术及工具，从事政务、金融、医疗、教育、养老等场景系统应用操作的人员。

主要工作任务：

1.分析、研究在区块链应用场景下的用户需求；

2.设计系统应用的方案、流程、模型等；

3.运用相关应用开发框架协助完成系统开发；

4.测试系统的功能、安全、稳定性等；

5.操作区块链服务平台上的系统应用；

6.负责系统应用的监控、运维工作；

7.收集、汇总系统应用操作中的问题。

（六）核酸检测员（4-08-05-08）

定义：使用仪器和试剂，对核酸样品进行管理、提取、检测并出具相应检测报告的人员。

主要工作任务：

1.负责样品的入库、存放和出库；

2.提取、纯化核糖核酸或脱氧核糖核酸；

3.对提取后的核酸进行实时荧光定量聚合酶链式反应检测；

4.构建文库，并根据测序标准进行文库质量的检测与鉴定；

5.使用高通量测序仪对核酸文库进行碱基序列的测定；

6.分析高通量测序仪得出的数据并出具报告；

7.对高速冷冻离心机、恒温震荡器、移液器等仪器进行日常清洁、维护和管理；

8.配置、存放和管理核酸提取试剂、建库试剂和测序试剂。

（七）在线学习服务师（4-13-99-02）

定义：运用数字化学习平台（工具），为学习者提供个性、精准、及时、有效的学习规划、学习指导、支持服务和评价反馈的人员。

主要工作任务：

1.对学习者进行学情分析，提出针对性的学习规划和学习建议；

2.为学习者提供全方位、全周期的个性化指导、支持和课程管理服务，解决学习者学习过程中的技术、内容、方法等问题；

3.负责在线学习的班级管理，为学习者建立和维护在线交互社群，激发学习者的学习动机，提高学习兴趣；

4.运用分析和评价工具对学习者的学习活动和学习成果进行综合评价并及时反馈；

5.根据学习者体验，对学习平台、学习工具、学习资源等提出优化建议。

（八）社群健康助理员（4-14-01-04）

定义：运用卫生健康及互联网知识技能，从事社群健康档案管理、宣教培训、就诊、保健咨询、代理、陪护及公共卫生事件事务处理的人员。

主要工作内容：

1.运用互联网共享卫生健康资源，提供健康咨询、培训、代理、监护及网约就诊、保健等服务；

2.为社群成员建立健康档案，采集、上报健康风险因素及公共卫生健康信息；

3.为社群成员提供健康探访、体检、就诊、转诊等代理或陪护服务；

4.为患者提供预约挂号、缴费、取药、办理住院手续等协助服务；

5.为有养生、体检、心理咨询等健康需求的社群成员推荐机构及技师，提供预约、出行陪护及接送等服务；

6.开展社群卫生健康防护，提供消毒、清洁、送药、看护等防疫及生活保障服务，协助相关物资的登记、统计、购置、发放等工作；

7.利用互联网技术参与公共卫生事件的健康预警、监视。

（九）老年健康评估师（4-14-02-05）

定义：为有需求的老年人提供生活活动能力、认知能力、精神状态等健康状况测量和健康照护需求评估的人员。

主要工作任务：

1.采集、记录老年人的基本信息和健康状况；

2.评估老年人日常生活活动能力；

3.测量与评估老年人认知能力、精神状态、感知觉与沟通能力、社会参与能力；

4.依据测量与评估结果，确定老年人能力等级和健康照护需求；

5.出具老年人能力综合评估和健康照护需求报告；

6.提供老年人能力恢复和健康照护建议。

（十）增材制造（3D打印）设备操作员（6-20-99-00）

定义：从事增材制造设备安装、调试、维修和保养，及生产操作和运行管理的人员。

主要工作任务：

1.安装、调试增材制造设备；

2.操作增材制造设备进行生产，负责增材制造设备的运行管理；

3.负责增材制造设备的故障排查、设备维修及保养；

4.为客户提供设备操作和日常保养培训；

5.协助客户解决设备常见问题，并收集客户反馈意见建议；

6.分析研究增材制造设备生产过程中的技术问题。

二、拟新增工种信息

（一）在“心理咨询师(2-07-09-03)”职业下增设“心理干预指导师”工种。

（二）在“互联网营销师（4-01-02-07）”职业下增设“直播销售员”工种。

（三）在“道路客运汽车驾驶员（4-02-02-01）”职业下增设“汽车代驾员”工种。

（四）在“网络与信息安全管理员（4-04-04-02）”职业下增设“互联网信息审核员”工种。

（五）在“银行信贷员（4-05-01-02）”职业下增设“小微信贷员”工种。

（六）在“企业人力资源管理师（4-07-03-04）”职业下增设“劳务派遣管理员”工种。

（七）在“保健调理师（4-10-04-01）”职业下增设“中医健康管理师”工种。

（八）在“壁画制作工（6-09-03-07）”职业下增设“泥板画创作员”工种。

三、拟调整职业（工种）信息

（一）将“公共卫生辅助服务人员（4-14-04）”小类下“公共卫生辅助服务员（4-14-04-00）”职业取消，将该职业下的“防疫员”“消毒员”和“公共场所卫生管理员”等工种上升为职业。具体为：“防疫员（4-14-04-01）”“消毒员（4-14-04-02）”和“公共场所卫生管理员（4-14-04-03）”。

（二）将“电子竞技员（4-13-99-00）”的职业编码更改为“4-13-99-01”。

针对上述信息，如有意见建议，请于2020年5月15日17时前通过电话、传真、电子邮件、信函等形式向中国就业培训技术指导中心反映（信函以到达日邮戳为准）。

联 系 人：王小兵

联系电话：010-84661082、84661080（传真）

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中国就业培训技术指导中心 人力资源社会保障部职业技能鉴定中心

2020年5月11日