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分析：疫情期间游戏业务获益，但苹果成了例外？

2020/5/12 13:55:52来源：网易科技作者：天门山责编：懒猫评论：

5月12日消息，据国外媒体报道，由于新冠疫情的蔓延，苹果在研究公司GlobalData的游戏软件得分排名榜中，已经降至倒数第38。

GlobalData当地时间周一发布的研究报告显示，在该研究公司的主题游戏记分卡（thematic gaming scorecard）得分排名中，苹果的游戏软件得分暴跌。分析师鲁潘塔·古哈（Rupantar Guha）表示，排名暴跌“归因于该公司对游戏收入渠道做出的调整”，以及COVID-19疫情期间App Store和Apple Arcade受到的影响。Apple Arcade是苹果公司的游戏订阅服务，于2019年3月26日在苹果发布会上推出。

古哈所指出，苹果在中国的游戏业务表现不佳，这拖累了苹果的增长，因为中国是世界上最大的游戏市场。

另外，古哈声称，苹果30天的Apple Arcade免费试用是否能够足以“吸引大量新用户”，目前尚不清楚。

最后，古哈表示，与谷歌和亚马逊等竞争对手不同，苹果在电子竞技游戏领域没有取得任何进展。GlobalData称，这一行业迎合了全球约10%网民。

古哈在研究报告中写道，“尽管拥有技术能力和Apple Arcade订阅服务中提供潜在的电子竞技游戏题材，但因新冠疫情导致的全球封锁期间，苹果未能从蓬勃发展的电子竞技游戏市场中获益。”

据市场调研机构Newzoo曾经发布的全球游戏市场报告显示，由于iPhone用户数量庞大和移动游戏的兴起，截至2019年6月，苹果是全球第四大游戏公司。

2019年9月，苹果Apple Arcade推出了每月4.99美元游戏订阅服务，其中有100多个游戏题材专为苹果的各个平台开发。

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关键词：苹果

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