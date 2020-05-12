丰巢风波背后：王卫疑似为实控人，个人财富超千亿元

5月12日消息，3月以来海底捞陆续恢复堂食，但消费者却发现海底捞菜品涨价了；而同样涨价的还有明星企业西贝以及喜茶。不过，很快海底捞、西贝恢复原价，喜茶道歉。

继海底捞等涨价风波后，近期快递柜丰巢科技引发众怒。上海、浙江、成都等地多个小区联合抵制丰巢收费，后是多地管理部门再次重申“快递入柜需经收件人同意”。

根据丰巢新的收费标准，会员享有免超时保管费及其他权益。不过，非会员则将收费标准定格在12小时以内免费，超过12小时，0.5元/12小时，3元封顶。

上海市中环花苑小区更是发布致丰巢公开信，信中表示：1）丰巢不是弱者，前五年大量吸引资本、跑马圈地，占据市场70%份额。2）对快递员收取使用费用，丰巢柜分大中小三种格子，分别收0.45元、0.4元和0.35元每单。3）利润率高达240%。以中环花苑小区为例，每台快递柜平均每天的场地租金收入（含电费）十几元，若以现在快递柜满负荷运转为基础，算每个格子周转率一天只有一次，单个快递柜80格，取快递员支付费用三档的中间值0.4元/单计算，每天收入至少为36元。

丰巢发布公开信，承认在用户沟通上需要完善，但却依然坚持既定收费标准。

对此，人民日报点评道，“良性的发展模式，不应该是一方牺牲另一方获益，而应是共同努力，在把蛋糕做大的过程中，各方获得合理的收益。快递柜市场，瞄准的是提升快递员配送效率、消费者收件便利的痛点，如果相关企业仅仅利用自己的市场占有优势进行一刀切的收费，而不是用好中介角色协调各方利益，精准匹配商业模式，只会让自己成为市场痛点。

丰巢科技以智能快递柜为切入点提供最后一公里交付解决方案，通过加强智能设备与人、快递及商业网点的链接，在解决末端物流配送难题上同步提供多元化的交付服务。快递柜市场，瞄准的是提升快递员配送效率、消费者收件便利的痛点。

丰巢科技于2015年6月6日正式成立，2017年1月完成25亿A轮融资；2017年9月，以8.1亿对中集电商全资收购，强化丰巢在一线城市资源领导优势；2018年1月，丰巢再获A+轮融资20.7亿元。

截止2017年底，已完成全国100+重点城市逾140000+台柜机网点布局，北上广深市场占有率超过70%；日均派件量达900万+，以行业平均水平的2-3倍，服务于100万+快递员，8000万+消费者；合作27000+知名物业公司，涵盖全国知名物业品牌。

5月5日，丰巢完成收购中邮速递易。丰巢与中邮速递易分别为当前市占率最高的快递柜运营商，截至2020年3月31日，丰巢目前投入约 178000 个快递柜，柜机占比约 44%；中邮速递易占比约25%。收购后丰巢市占率将 69%。

收购完成后，顺丰对丰巢开曼的持股比例将从 13.67%稀释至 9.75%，明德控股（顺丰大股东）通过直接或间接控制的主体合计持股 37.80%，中邮智递原股东将合计持有丰巢开曼 28.68%股权。

而明德控股为王卫99%持股公司。根据wind企业库，顺丰实控人王卫通过持有明德控股、顺丰等持有丰巢科技76.81%股权，为公司实控人。

新浪港股查询发现，王卫为内地第11大富豪，个人财富为164亿美元，折合1163亿元人民币。根据2019年年报，王卫持股99.99%的明德控股持有顺丰61.21%，因此按顺丰2075亿元计算，王卫持有顺丰身家为1270亿元。

根据顺丰公告，丰巢至今尚未盈利。2019年，丰巢全年营收16.14亿元，亏损7.81亿元；2020年一季度，丰巢营收3.34亿元，亏损2.45亿元。而其收购的中邮速递易也一直处于亏损状态。其中，2019年和2020第一季度净亏损则分别为5.17亿元、1.59亿元。