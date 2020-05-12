上海市消保委回应丰巢快递柜收费：建议小区多设免费公共快递架

IT之家5月12日消息 丰巢快递柜从4月30日开始启动会员制服务：普通用户，可以免费保管12小时；超时后，每12小时收取0.5元，3元封顶。而对于丰巢会员，月卡每月5元、季卡每月4元，7天长时间存放不限次数。规则发布后，引发网友热议，丰巢超时收费的事件持续在发酵。

此前IT之家报道，杭州东新园小区有用户称，业委会贴发通知称，因丰巢快递柜向业主收取超时保管费，损害了业主的利益，丰巢快递柜将在2020年5月7日7时起暂停使用。近期关于快递柜收费风波引发热议。

上海市消保委也接到了大量消费者的反映与咨询。据统计，2019年市消保委收到反映快递送达不到位共624件，占快递类投诉的13.9%。涉及到的企业43家，占总体的23.8%。其中反映较多的就是未经消费者同意，快递员擅自将快递件放入寄存柜。针对快递柜收费事件，上海市消保委发表了三点意见：一、快递公司将快递件放入快递柜，都应征得消费者的明确同意；二、利用物业共用部位从事快递柜经营的，应当征得业主大会同意；三、快递柜的收费和交易条件应当公平合理。

针对近日持续发酵的多小区抵制丰巢快递柜收费，上海市消保委表示，在疫情期间，很多小区通过设置公共快递架，免费暂存快递，为业主提供了便利。消费者也普遍认为这种做法非常好。据此，建议上海的居民小区多设立一些免费的公共快递架，满足消费者的现实需求。