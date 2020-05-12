手机就能当车钥匙，秦Pro超越版将于5月20日上市

IT之家5月12日消息 4月30日，比亚迪秦Pro超越版开启预售，作为“行业首款标配手机NFC车钥匙”的轿车，其预售价为8-10万。近日，比亚迪举办了秦Pro超越版-手机NFC车钥匙技术线上沟通会，深入浅出地解析了这把“手机NFC车钥匙”的功能。

目前 NFC技术的应用已在生活中多场景可见，可集各 “关卡”秘钥于一机，以门禁卡、公交地铁卡、银行卡等多重身份活跃于大众生活中，成为了生活中经常丢三落四健忘党的福音，是用户智能便利生活的一个重要链接点。比亚迪手机NFC车钥匙是比亚迪DiLink智能网联系统为用户提供的一种可以将手机注册为车钥匙并用手机解锁车门的功能，简化用户车生活、刷新车主用车体验。

据悉，车主在注册手机NFC车钥匙之后，只需将手机靠近后视镜感应区，就能秒刷解闭锁车门。即使在手机息屏、电量少甚至是没电关机（部分机型不支持）的状态下，车主也可实现极速解闭锁、启动车辆的操作。

IT之家了解到，目前华为、小米、OPPO、vivo、realme、一加等品牌的主流机型均已支持该功能，苹果、三星等机型也在陆续合作中。

秦Pro超越版在打造全场景数字车钥匙生态之外，更有自进化Dragon Face轿跑龙颜和DiLink 2.0人车“黑科技”。家族式龙颜设计，英气十足；车身线条流畅，搭配全新设计的17英寸星速凌动轮毂，兼具运动和力量感；尾部采用溜背造型，时尚大方。其搭载比亚迪DiLink 2.0智能网联系统，配备10.1英寸自适应旋转悬浮大屏，百万款APP随心下载，支持模糊语义识别，真正解放车主双手。

动力方面，比亚迪秦Pro超越版搭载1.5T发动机，最大功率160马力，峰值扭矩245牛·米，传动方面将匹配5速手动或6速双离合变速箱。

比亚迪秦Pro超越版将于5月20日正式上市，在2020年5月20日（含）之前下订的用户还可享受“颜值引领，‘秦’订有礼”预售福利，最高可享“1000元抵10000元购车款”的翻十倍钜惠，降低拥车成本，降低购车压力。