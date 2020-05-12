顺丰偷袭外卖“珍珠港”

一个微妙的时间点，顺丰出手了。

周末，5 月 10 日，顺丰推出了「丰食」平台，主打企业员工团餐。必胜客、德克士、和合谷以及吉野家等数十家知名餐饮企业目前已经入驻平台。同时，引人注意的是，对于入驻的品牌，「丰食」打出了「免费」的字样。

由于年初的疫情影响，全国餐饮行业受到冲击，外卖成为众多餐饮企业的唯一支柱。4 月，多地餐饮协会发出公开信，指责外卖巨头美团抽佣过高，影响店铺运营。虽然最后美团和餐饮协会最后达成和解，但外卖平台的高佣金的标签已经根深蒂固。而此时顺丰推出「丰食」，显得意味深长。

顺丰推出「丰食」，美团外卖小哥开始给用户送手机等商品，闪送从去年年底开始送外卖，「越界」似乎成了末端配送近两年的主旋律。事实上，作为提供「运力」的公司，美团、顺丰、闪送和蜂鸟等物流玩家在奠定了物流基建并吃透垂直行业后，侵入其他场景已经不是选择，而是命运。

丰食「偷袭」外卖

「丰食」的小程序页面，可能因为是公测版的缘故，显得比较简单。第一次打开申请使用用户的定位信息。封面 Banner 的大海报显示了其主打的「企业团餐」。在「加入我们」一栏中，商户入驻按钮下有说明文字，「免费上线，轻松单量翻倍」。

虽然主打「员工团餐」，但用户可以在外卖下单中寻找到地址附近的饭店，看起来个人用户同样可以叫外卖上门。不同的是，记者搜到的附近的几家餐厅，还没有详细介绍和图片，呈现「毛胚房」状态，正如小程序首页上一堆「入驻大牌」，看起来更像充门面的装饰。有意思的是，在个人页面下方，推荐企业按钮上，树立着红色的「分享 500 万」标签，似乎丰食希望能用这种方式，让用户帮忙「众包」完成附近餐饮企业的推荐。

其实，顺丰对于外卖场景的尝试，在几个月前就开始了。

2019 年 3 月，顺丰同城急送开始独立运营，作为顺丰集团增长最快的业务，2019 年上半年，顺丰全国同城快递总量 50.8 亿件，实现不含税营收 7.86 亿元，同比增长近 130%。顺丰同城 CTO 陈霖当时在发布会上表示，「全场景」才是公司考虑的问题。

当时，顺丰同城急送就已经涉足餐饮场景，并和瑞幸、必胜客、麦当劳和喜茶等知名品牌合作，汇集了「10 万中小商家」。依托于顺丰的物流实力，像喜茶和瑞幸这样产品需要在适当时间内消费的，顺丰同城能够保证 30 分钟内送达，给予消费者最好的体验。

如果说当时和餐饮企业的合作仍属于 To B 领域的话，主打团餐的「丰食」，其实已经悄悄在 To B 的旗帜下，打起了 To C 的主意。而在同城配送的末端物流领域，从 To B 转战 To C，相对更加容易一些。

而且，丰食选择的时间节点非常合适，各地餐饮企业都在纠结目前既有平台高昂的外卖佣金，而前者却打出了「免费入驻」的招牌，那些不满的餐饮业主，很有可能会因此加入到一个初期佣金不高的第三方平台。

「丰食」的消息曝光后，顺丰集团股价上涨 2.5%，而美团股价下跌 2.9%。

注定的「运力恶战」

其实，最开始「越界」的并不是顺丰。

不久前，美团的骑手小哥，开始给用户配送购买的手机。事实上，从去年下半年开始，美团外卖开始逐渐引入彩妆、实体服饰门店，美团外卖闪购产品负责人刘帅在接受《经济观察报》采访时直接表态，闪购团队要做「30 分钟万物到家的 LBS（基于位置的服务）电商平台」。

如果说顺丰是将末端物流从 B 端过渡到 C 端，那么美团显然是反其道而行，从 C 端反攻 B 端场景。而双方同时踏入对方的地盘，其实不是有意识的选择，而是一个必然结果。

根据 2019 年美团财报，在盈利幅度最大的四季度，美团外卖（110 亿元）占美团整体营收（281.6 亿元）近四成，贡献的利润却不足四分之一。即便餐饮企业抱怨美团外卖的「高佣金」，美团外卖负责人王莆中在公开信中却透露，其实每单外卖利润「不足 2 毛」。

那么，美团外卖的利润都去哪了？按照美团方面的说法，吞掉外卖利润是运力成本。数据似乎可以证明，全年来看，2019 年，美团外卖收入 548 亿元，骑手成本为 410.4 亿元，占比约 75%，营收的大部分都被成本吞没了。

从这个角度来看，美团的「骑手小哥」，即美团的「运力」，其实是一个非常高成本的「基建」系统。并且，随着人力成本的逐渐走高，这一块的成本还将进一步攀升。这就意味，当这套系统已经吃透一个垂直行业的时候，为了维持系统的正常运行，美团必须不断寻找并侵入另一个利润更高的场景。

因为手握用户、流量以及完善的物流系统，当美团侵入另一个垂直场景时，起点往往要比该场景的其他玩家要高，典型的「手握运力心中不慌」。

而这样一个特征，其实适用于所有以运力为特长的公司，例如顺丰、蜂鸟配送或者闪送。

由于近两年的环境变化，很多支撑了互联网公司巨大估值的场景已经逐渐见顶，为了维持公司的高增长，侵入其他赛道和场景就成了所有公司的唯一选择。

丰食应该只是个开始，互联网下半场的「运力恶战」在所难免。