顺丰偷袭外卖“珍珠港”

一个微妙的时间点,顺丰出手了。

周末,5 月 10 日,顺丰推出了「丰食」平台,主打企业员工团餐。必胜客、德克士、和合谷以及吉野家等数十家知名餐饮企业目前已经入驻平台。同时,引人注意的是,对于入驻的品牌,「丰食」打出了「免费」的字样。

由于年初的疫情影响,全国餐饮行业受到冲击,外卖成为众多餐饮企业的唯一支柱。4 月,多地餐饮协会发出公开信,指责外卖巨头美团抽佣过高,影响店铺运营。虽然最后美团和餐饮协会最后达成和解,但外卖平台的高佣金的标签已经根深蒂固。而此时顺丰推出「丰食」,显得意味深长。

顺丰推出「丰食」,美团外卖小哥开始给用户送手机等商品,闪送从去年年底开始送外卖,「越界」似乎成了末端配送近两年的主旋律。事实上,作为提供「运力」的公司,美团、顺丰、闪送和蜂鸟等物流玩家在奠定了物流基建并吃透垂直行业后,侵入其他场景已经不是选择,而是命运。

丰食「偷袭」外卖

「丰食」的小程序页面,可能因为是公测版的缘故,显得比较简单。第一次打开申请使用用户的定位信息。封面 Banner 的大海报显示了其主打的「企业团餐」。在「加入我们」一栏中,商户入驻按钮下有说明文字,「免费上线,轻松单量翻倍」。

虽然主打「员工团餐」,但用户可以在外卖下单中寻找到地址附近的饭店,看起来个人用户同样可以叫外卖上门。不同的是,记者搜到的附近的几家餐厅,还没有详细介绍和图片,呈现「毛胚房」状态,正如小程序首页上一堆「入驻大牌」,看起来更像充门面的装饰。有意思的是,在个人页面下方,推荐企业按钮上,树立着红色的「分享 500 万」标签,似乎丰食希望能用这种方式,让用户帮忙「众包」完成附近餐饮企业的推荐。

其实,顺丰对于外卖场景的尝试,在几个月前就开始了。

2019 年 3 月,顺丰同城急送开始独立运营,作为顺丰集团增长最快的业务,2019 年上半年,顺丰全国同城快递总量 50.8 亿件,实现不含税营收 7.86 亿元,同比增长近 130%。顺丰同城 CTO 陈霖当时在发布会上表示,「全场景」才是公司考虑的问题。

当时,顺丰同城急送就已经涉足餐饮场景,并和瑞幸、必胜客、麦当劳和喜茶等知名品牌合作,汇集了「10 万中小商家」。依托于顺丰的物流实力,像喜茶和瑞幸这样产品需要在适当时间内消费的,顺丰同城能够保证 30 分钟内送达,给予消费者最好的体验。

如果说当时和餐饮企业的合作仍属于 To B 领域的话,主打团餐的「丰食」,其实已经悄悄在 To B 的旗帜下,打起了 To C 的主意。而在同城配送的末端物流领域,从 To B 转战 To C,相对更加容易一些。

而且,丰食选择的时间节点非常合适,各地餐饮企业都在纠结目前既有平台高昂的外卖佣金,而前者却打出了「免费入驻」的招牌,那些不满的餐饮业主,很有可能会因此加入到一个初期佣金不高的第三方平台。

「丰食」的消息曝光后,顺丰集团股价上涨 2.5%,而美团股价下跌 2.9%。

注定的「运力恶战」

其实,最开始「越界」的并不是顺丰。

不久前,美团的骑手小哥,开始给用户配送购买的手机。事实上,从去年下半年开始,美团外卖开始逐渐引入彩妆、实体服饰门店,美团外卖闪购产品负责人刘帅在接受《经济观察报》采访时直接表态,闪购团队要做「30 分钟万物到家的 LBS(基于位置的服务)电商平台」。

如果说顺丰是将末端物流从 B 端过渡到 C 端,那么美团显然是反其道而行,从 C 端反攻 B 端场景。而双方同时踏入对方的地盘,其实不是有意识的选择,而是一个必然结果。

根据 2019 年美团财报,在盈利幅度最大的四季度,美团外卖(110 亿元)占美团整体营收(281.6 亿元)近四成,贡献的利润却不足四分之一。即便餐饮企业抱怨美团外卖的「高佣金」,美团外卖负责人王莆中在公开信中却透露,其实每单外卖利润「不足 2 毛」。

那么,美团外卖的利润都去哪了?按照美团方面的说法,吞掉外卖利润是运力成本。数据似乎可以证明,全年来看,2019 年,美团外卖收入 548 亿元,骑手成本为 410.4 亿元,占比约 75%,营收的大部分都被成本吞没了。

从这个角度来看,美团的「骑手小哥」,即美团的「运力」,其实是一个非常高成本的「基建」系统。并且,随着人力成本的逐渐走高,这一块的成本还将进一步攀升。这就意味,当这套系统已经吃透一个垂直行业的时候,为了维持系统的正常运行,美团必须不断寻找并侵入另一个利润更高的场景。

因为手握用户、流量以及完善的物流系统,当美团侵入另一个垂直场景时,起点往往要比该场景的其他玩家要高,典型的「手握运力心中不慌」。

而这样一个特征,其实适用于所有以运力为特长的公司,例如顺丰、蜂鸟配送或者闪送。

由于近两年的环境变化,很多支撑了互联网公司巨大估值的场景已经逐渐见顶,为了维持公司的高增长,侵入其他赛道和场景就成了所有公司的唯一选择。

丰食应该只是个开始,互联网下半场的「运力恶战」在所难免。