自推出以来最大更新！苹果Logic Pro X 10.5发布：支持实时循环乐段

IT之家5月12日消息 苹果公司的音乐制作软件Logic Pro X迎来自推出以来的最重大更新，该软件今天更新到来10.5版本，带来专业版本的实时循环乐段、彻底重新设计的采样工作流程，以及新的节拍制作工具。

“Mac 和 Logic Pro X 是全球顶尖音乐人和制作人创作热门金曲的必备工具。” Apple 的 App 产品市场营销副总裁 Susan Prescott 表示，“Logic Pro X 10.5 是自 Logic Pro X 发布以来 Logic 最大的一次更新，带来了一系列强大新工具，将激发每个人的创作灵感，无论是刚刚崭露头角的音乐新人，还是已借助 Logic 打造多张格莱美获奖专辑的音乐巨匠，都能从中获益匪浅。我们已迫不及待想聆听这些音乐人的新作品。”

主要更新内容如下：

实时循环乐段

利用 Mac 上的实时循环乐段，Logic 用户现在能够以无拘无束、非线性的全新方式进行音乐创作。音乐人可以将循环乐段、样本和录音组织成一个音乐网格，并在其中即兴表演并将各种编曲想法记录在时间线上。在网格中，可使用 Logic 中的各种专业制作功能进一步完善曲目。

重混效果是一款能为实时循环乐段锦上添花的全新插件，它可添加比特失真器、滤波器、门限和重复器等一系列电子音乐特效，并可实时应用于单个轨道或整首歌曲混音。当使用免费的 Logic Remote app 时，这两种功能将变得更为强大，可支持用户将 iPhone 或 iPad 与 Mac 配对，通过多点触控手势来控制实时循环乐段和重混效果。

Sampler 和 Quick Sampler

Sampler 是继流行的行业标准 EXS24 插件之后推出的新一代插件，采用全新的现代设计，并提供更广泛的声音塑造控制选项，同时保持了完全向后兼容性。制作人员可使用 Sampler 创建和编辑复杂的多重采样乐器，使用优雅的拖放式工作流程，自动处理复杂的制作任务。

Sampler 是一款强大的专业多重采样器，可支持音效设计师在数分钟内打造出精密的乐器。

Quick Sampler 提供一种快速简单的方式，将任何单个声音变成可演奏的乐器。音乐人可从 Logic、访达、语音备忘录内选取声音，甚至可直接录音至 Quick Sampler。只需点按几下，便可跨键盘控制器对导入的样本进行修剪、循环和播放，并可取用富有创意的声音塑造控制选项。

有了 Quick Sampler，艺术家可轻而易举地将任何声音即时转变成乐器。

节拍制作

Logic Pro X 10.5 提供一系列新款创意工具，它们可互相配合以快速、流畅地制作原始节拍，这些节拍是嘻哈和电子音乐作品的重要构成。

步进音序器是 Logic 新增的一个编辑器，它采用以经典鼓机工作流程为灵感设计的界面，能让鼓点节拍、低音合声和旋律部分的编排工作变得简单有趣。步进音序器结合了基于样式的音乐创作风格和强大的编辑选项，帮你创作原创内容，并针对音符力度、重复、选通、跳过、回放方向和随机化提供详细的控制选项。

步进音序器是 Logic 新增的一个编辑器，让原创节拍制作变得轻而易举。

鼓合成器 提供众多完全由软件生成的脚鼓、小军鼓、嗵嗵鼓和打击乐音效。每种音效都配有专门的声音塑造控制选项，帮助音乐人精细调整自己喜欢的部分。鼓合成器的音效可在 Drum Machine Designer 中的任意鼓垫上使用，用户甚至可将其与各种样本混合，打造富有创意的声音设计方案。

Drum Machine Designer 是 Logic 中的电子架子鼓构建工具，现在它的功能进一步增强，集成了新的采样及节拍编排工作流程。每个鼓垫均可载入新的 Quick Sampler 和鼓合成器插件，让你轻松对整套架子鼓中的各个声音进行编辑和塑造。架子鼓创建完毕后，可实时进行演奏，或使用步进音序器进行编排。

Drum Machine Designer 现已紧密集成 Logic Pro X 10.5 中新的采样功能。

Logic Remote

Logic Remote 是一款免费的配套 app，用户可以通过它将 iPhone 或 iPad 与 Mac 配对，使用多点触控手势来控制和演奏 Logic 的功能和乐器。Logic Remote 将迎来重大更新，可在实时循环乐段中触发声音，浏览和添加循环乐段，以及将重混效果应用到乐段中。

为 Mac 优化的性能

Logic Pro X 已进行了优化，可充分发挥最新 Mac 硬件和 macOS 的强大动力，在处理包含数千个轨道和数百个实时插件的高需求项目时，提供惊人性能。

Mac 上的 Logic Pro X 让制作人轻而易举地制作高需求音乐作品。

价格与上市时间

IT之家了解到，Logic Pro X 10.5 今日以免费更新的形式面向当前所有用户推出，新用户可从 Mac App Store 进行购买，售价为 RMB 1298。Logic Remote 1.4 今日也通过 App Store 提供免费下载。用户可注册申请 Logic Pro X 免费试用。