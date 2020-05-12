这些苹果 iOS 14 新功能值得期待：新的主屏幕视图、允许将第三方应用设为默认

线上发布会、线上综艺已经搞过好几轮了，有的只是没有了现场观众，主讲人一个人在台上讲，有的专门搭建了摄影棚，用特效合成的方式展现不一样的舞台，最常见的是远程连线，然后后期通过剪辑做成节目。

苹果也在上个星期公布了 WWDC 2020 的具体召开时间为 6 月 22 日，苹果高级副总裁 Phil Schiller 表示这场大会将「以全新形式在线举行」，「以全新体验将整个开发者社区联系在一起」。

Apple Developer 网站

实际上，苹果已经在上个月开始和《美国偶像》合作，用 iPhone 在家中拍摄节目，并表示「iPhone 提供了一种独特的解决方案，可以用你的手机制作高质量的视频，同时保证制作人员和现场直播人员的安全。」有外媒猜测，一个月后的 WWDC 2020 也可能采用这套流程进行录制。

具体方法该节目的主持人 Trish Kinane 已经在采访中透露，团队大概 45 人在执行这项计划，制片人会把三个 iPhone 11 Pro、一个三脚架、一个环形灯寄给选手和裁判，让他们在家中进行拍摄。

「这些年轻人对 iPhone 的操作本来就非常熟悉，每天都使用它，所以我们决定不让他们使用复杂的专业相机，那可能需要专业人员才能操作。」

图片来源：TechCrunch

当然除了新形式，这场大会也会公布全新 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、watchOS 的信息，极客之选（微信：GeekChoice）为大家整理了最受关注的 iOS 14 新功能，下面就一起来看一下吧。

新的主屏幕视图

主屏幕多了一个列表视图，有点像 watchOS，可以查看所有应用，按使用频率、是否有未读通知等方式进行排序。Siri 会根据你的使用习惯，在不同时间、位置推荐可能需要的应用。

新的多任务界面

iOS 14 还将提供类似 iPad 的多任务界面，可以同时排列 4 个应用，方便用户切换。

图片来源：91 mobiles

新的健身应用

苹果可能正在开发一款新的健身应用，提供锻炼选项，用户可以下载健身指导视频。

新的 AR 应用

苹果可能正在开发一款新的 AR 应用，可以扫描标签获取产品信息、价格对比等功能。苹果似乎已经开始在 Apple Store 和星巴克测试该应用。

支持第三方墙纸

iOS 14 将在动态、静态之外，增加「实况」墙纸，包括地球、月亮、花朵等类别。用户可以选择「主屏幕外观」，类似 Apple Watch 的表盘设置，包括纯色、模糊、深色版本。

iOS 14 还会增加对第三方壁纸的支持，用户可以更容易地设置喜欢的墙纸。

图片来源：[email protected]

支持小部件

有一个名为 Avocado 的内部项目可能与 iOS 14 小部件有关，它可以像应用一样随意移动，而不是像 iPadOS 一样固定在屏幕一侧。

图片来源：[email protected] Ortolani

支持「小程序」

iOS 14 将提供一个 Clips 接口，让用户在没有下载应用的情况下使用部分功能，类似 Google Play Instant，具体方式可能是扫描 QR 码。

图为 Google Play Instant

Apple Pay 支持支付宝

在 iOS 14 中，苹果的 Apple Pay 可能会支持支付宝，对国内用户来说是个好事。

更强大的钥匙串

苹果用户已经可以用钥匙串功能记录密码、自动生成密码注册账号，在新的 iOS 14 中，这项功能可能继续加强，比如在你多次重复使用同一密码时进行警告。在进行双重验证时，钥匙串有新的方法帮你保存密码，无需经过电子邮件、短信。

检测警报声音

iOS 14 中有很多针对辅助功能的改进，其中一项是检测火灾警报、门铃、婴儿哭泣等声音，系统会将其转化为触觉反馈，让听力障碍者能够感知到。

允许将第三方应用设为默认

据彭博社的报道，苹果可能会在 iOS 14 中放开对默认应用的限制，比如将 HomePod 开放给 Spotify 等竞争对手。

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以上就是目前关于 WWDC 2020 的已知信息，6 月 22 日正式发布会时，极客之选将会带来完整报道。