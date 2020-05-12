用户抱怨Ubuntu 20.04系统问题：安装snap文件无进度提醒

IT之家5月12日消息 几周前，Ubuntu 20.04正式发布，其中包含一些重大改进，但同时，系统似乎也存在一些问题，影响了体验。根据外媒softpedia的消息，目前有不少用户在reddit论坛上抱怨Ubuntu 20.04的bug，其中有很多反映安装Snap文件时存在的问题。

softpedia的编辑表示，自己在Ubuntu 20.04笔记本电脑上尝试安装Snap文件时也发现了这个问题，就是单击安装按钮后，没有关于安装进度的任何指示，你不知道它有没有在安装，事实上，当你试着再次点击安装按钮时，会提示出错，这意味着该进程确实在安装。

对于这个问题，一些reddit网友给出了曲线的解决方法，就是整个过程都一直使用snap changes命令，不过这个方法下安装过程的百分比栏仍然不显示。

IT之家了解到，因为这个问题，很多网友已经卸载了捆绑的Snap商店，删除的方法也很简单，执行下面这个命令即可：

sudo snap remove snap-store

在论坛中很多网友希望Ubuntu 20.04的使用体验可以得到进一步的优化，目前官方尚未回复，不过相信后续Canonical会逐步解决这些小问题。