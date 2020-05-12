iPhone 12 系列，苹果实在输不起

2020 年，可能是 iPhone 问世以来最特别的一个年份。

这是苹果第二次在一年内两次发布 iPhone 新品（上一次是 2016 年），上半年的新品已经揭晓，就是 iPhone SE（第二代）。但与 2016 年不同，今年的 iPhone 还面临一个重大科技发展节点，也就是 4G 到 5G 的移动通信迭代，从而显得更加特殊。

除此之外，还有遇见一个意料之外的变量——蔓延全球的新冠肺炎疫情，它对 iPhone 的影响也是全球范围内的。

由此，下半年即将发布的 2020 年 iPhone 5G 新品，特别值得关注。

iPhone 进入全面屏时代以来的最大升级

最近，关于 iPhone 新品的动态，有了最新的确认消息。

当然，本文要探讨的 iPhone 新品，按照过去的命名规则，它大概率会被命名为 iPhone 12 系列（本文姑且用这个名字）。其实，在 iPhone 11 系列发布后不久，关于 iPhone 12 系列的诸多爆料就已经出场——这也是历代 iPhone 新品的宿命。

在目前已知的爆料内容中，iPhone 12 系列将会拥有 4 个型号，它们被分为两个类别，分别是标准系和 Pro 系。

此前来自 PhoneArena 的爆料（屏幕材质存疑）

其中：

标准系的两个型号： iPhone 12（5.4 英寸）& iPhone 12 Max（6.1 英寸）；

Pro 系的两个型号： iPhone 12 Pro（6.1 英寸）& iPhone 12 Pro Max（6.7 英寸）。

基于这个基础，拥有超过 800 万粉丝的 YouTube 视频博主 EverythingApplePro 在 5 月 10 日公布了 iPhone 12 系列中将会搭载的重磅产品特征：

120Hz 高刷新率。

EverythingApplePro 还强调称，这一消息是确认无疑的。

具体来看，iPhone 12 Pro 系列的两个型号（6.1 英寸和 6.7 英寸）将能够拥有 120Hz 的高刷新率，也就是 ProMotion 功能，并且能够实现在 60Hz 和 120Hz 的刷新率之间切换——当然，实际上，ProMotion 是已经出现在 iPad Pro 上的功能。

由此，EverythingApplePro 也表示，这两款 Pro 系 iPhone 也将拥 OLED 材质屏幕，另外两款为 LCD 材质。

其实，关于 iPhone 12 系列将用上 120Hz 高刷新率屏幕，此前已经有所爆料，但这一次的爆料具体到了特定型号。

在 120Hz 高刷新率之外，EverythingApplePro 声称，可以确认的 iPhone 12 系列新品特征还包括如下内容：

1、刘海将会变小，而 Face ID 将拥有更大的视域，能够在更极端的角度下使用；

2、Pro 版本的后置摄像头将会采用激光雷达，也就是已经出现在 iPad 2020 上的 LiDAR，由此可以增强对焦、增加图片稳定性，增加人像效果；

3、Smart HDR 也会升级，使得暗光环境拍摄更好；

4、长焦镜头将从 2 倍变焦升级为 3 倍变焦，可以更好地拍摄远处的物体。

值得一提的是，在 EverythingApplePro 的爆料中，iPhone 12 Pro Max 的电池容量也会升级，将达到 4400 mAh——作为对比，iPhone 11 Pro Max 为 3969 mAh。

当然，除去这些，采用 5nm 制程工艺的 A14 Bionic，以及采用 7nm 制程工艺的高通骁龙 X55 5G Modem，都将是 iPhone 12 系列的标配了。

总体来看，2020 年的 iPhone 5G 新品，可以说是 iPhone 自 2017 年进入全面屏时代以来的最大一次升级。

2020 年，苹果输不起，也拖延不起

对于许多公司来说，新冠肺炎疫情的影响远远超越了预期，苹果又如何能例外。

本来大家都在等待 5G 版 iPhone，从而会抑制 iPhone 11 系列（只有 4G 版本）的的销量——但突然到来的疫情，让 iPhone 的销售雪上加霜。

这首先体现在中国市场上。

际上，在中国市场，苹果自 2 月 1 日就关闭了位于中国大陆的所有 Apple Store（官方零售店），呼叫中心和办公场所也关闭.后来到了 2 月中旬，苹果重新开放了少数城市的 Apple Store 店铺，但是营业时间比正常情况大幅度缩短。

随后的数据证明，iPhone 在中国销量出现暴跌。

根据中国信通院在 3 月 10 日公布的中国国内手机市场出货量报告，2020 年 2 月，中国智能手机出货量为 634.1 万部，同比下降 54.7%，其中 Android 手机在智能手机中占比 92.2%。

由此，iPhone 的国内出货量占比为 7.8%，也就是 49.4 万部。由此计算：

2020 年 2 月苹果在中国市场智能手机的出货量同比下滑了 60%，环比下滑了 78.52%。

这样的跌幅，不可谓不惨烈。

当然，从后来的财报来看，iPhone 在中国市场的销量下滑并没有过分影响全球范围的营收数据——财报显示，来自 iPhone 营收达 289.62 亿美元，较去年同期的 310.51 亿美元下降 7%。

而来自市场调研机构 IDC 的数据显示，苹果 2020 年 Q1 的 iPhone 出货量为 3670 万部，同比仅下降 0.4%，这主要是因为 iPhone 11 的表现。

但是到了 4 月份，新冠肺炎疫情从中国蔓延到全球，苹果关闭了中国大陆市场之外的全球所有 Apple Store 实体零售店，这对 iPhone 的销量影响绝对是致命的。

实际上，根据市场研究公司 KeyBanc 发布的最新市场研究报告，2020 年 4 月 iPhone 销量同比下降了 77%，环比下降 56%。

别忘了，2020 年 4 月，在刺激 iPhone 销量方面，苹果不是没有作为，它专门做了两件事情：

1、大幅度下调中国市场 iPhone 11 系列的价格，最高降价幅度高达 1600 元；

2、推出了一款起售价为 3299 元的新 iPhone SE，A13 Bionic 让它显得很有性价比。

尽管如此，疫情蔓延下，在全球范围内，面对 iPhone 的销量下滑，苹果的主动作为基本上是无力挽回局面的。

怎么办？

一方面自然是捱着，当然苹果也拥有大量的现金流，可以撑过全球疫情好转。另一方面，尽管疫情让 iPhone 12 系列的产品节奏也受到了影响，但好在中国市场疫情已经得到控制，因此影响是有限的。

所以，iPhone 12 系列就显得格外重要。

它需要足够优秀，足够亮眼，也足够有说服力，才能让持币观望的消费者在发布之后乖乖打开钱包，购买最新款的 iPhone 12 系列——其中一方面自然是为了 5G，但另一方面也是为了一款升级幅度更大、更好用的 iPhone。

所以，iPhone 12 系列，苹果输不起，也拖延不起，它必须在最恰当的时候，以最好的产品特征、最具说服力的价格，来到消费者手中。

雷锋网(公众号：雷锋网)总结

2020 年，对于 iPhone 来说，真是关键之年。

一方面，恰逢移动通信行业从 4G 走向 5G 的大关口，iPhone 选择在 2020 年上马 5G，来迎接这个历史发展机遇。尤其是在各大 Android 厂商已经纷纷推出 5G 手机新品的情况下，苹果对 5G 也是势在必行，不容有失。

另一方面，iPhone 本身的形态也要发生变化，将彻底抛弃 Home 按键和 Touch ID 指纹识别功能，从而彻底拥抱全面屏。新一代的 iPhone SE，也更像是苹果为上一阶段 iPhone 画下的的一个句号。

从这个角度来看，iPhone 12 系列更像是一个里程碑，它对于苹果来说，太重要了。

最后：

支持 120Hz 刷新率的 iPhone 12 Pro/Max，会让你心动吗？