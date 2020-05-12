前途汽车欠薪，PPT造车泡沫已破，第二梯队新造车融资难度加大

前途汽车 K50 电动超跑，从亮相伊始就牵动着许多车迷关注，凭借 70 多万售价成为中国最贵电动超跑。碳纤维车身以及 4.6 秒百公里加速，也足以媲美众多燃油性能车。

立志做中国最高端电动跑车路线的前途汽车，最近却陷入巨大资金危机，未来前途渺茫。

2019 年 2 月份开始前途陆续被爆出欠薪问题，同时不少供应商也对外表示前途有拖欠货款问题。

从今年 3 月份开始，前途汽车被曝出严重拖欠员工工资，一同被爆出还有使用员工信息进行贷款的消息。

目前，前途汽车江苏苏州工厂大部分车间都处于停工状态，没有进行相关汽车生产，前途汽车董事长陆群更是被爆出已被限制高消费。

辟谣，前途汽车与长城汽车并无关系

前途汽车早在 2015 年上海车展上就向外界推出 K50 样车，也是国内众多新势力造车最早一批推出实车企业。当时，业内对前途汽车的评价很高，市场对前途的未来发展也抱有很大的肯定。

作为前途汽车背后的金主长城华冠，凭借长城 2 字经常被外界误以为前途汽车与长城汽车有关联，实际上前途汽车与长城汽车没有任何隶属关系，同时长城华冠与长城汽车也无任关联。

长城华冠在创办前途汽车之前是一家专注汽车设计类公司，其本身没有整车制造业务。作为北京长城华冠汽车科技股份有限公司的全资子公司，前途汽车充分共享其在汽车行业的积累的经验和技术资源。

早在 2010 年国内开始实施新能源汽车补贴政策，2012 年正式出台了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》，为新能源汽车后续发展定下基调。因业务身处汽车制造前端，长城华冠敏锐地发现前沿技术和市场风向。

长城华冠在 2007 年曾参与过萨博汽车、长丰、北汽等车企的电动化改造项目。在 2010 年全行业对新能源汽车持观望态度之时，便成立了前途电动车技术部。2011 年，前途电动技术部通过对传统车的纯电动汽车进行改造实验，在一定程度上也积累了纯电动汽车核心三电技术。

长城华冠与前途汽车关系非常类似零跑汽车与大华股份之间隶属关系，但前途汽车与零跑汽车有个富金主不同，大华在全球安防企业中排名第 2，在安防领域仅次于海康威视，大华股份 2019 年营收为 261.49 亿元，同比增长 10.5%；净利润为 31.88 亿元。

反观前途汽车背后的长城华冠，2015 年 9 月，长城华冠作为“电动汽车第一股”正式挂牌新三板，这一年的新三板也迅速扩大，获得融资总额达 1216 亿元，自 2015 年在新三板正式挂牌至今，长城华冠共募得资金超过 20 亿元，一时间长城华冠成长为新三板的明星企业。

好景不长，随着新三板持续走低，去年 2 月 27 日长城华冠申请公司股票终止在新三板挂牌，并连发四则公告暂停股票转让，最终选择摘牌退市。目前，前途汽车造车所需资金，主要靠长城华冠输送。

新势力造车持续亏损和需要大量资金支出已是不争事实，相比大华股份的持续盈利能力输血零跑汽车，长城华冠内部则同样出现拖欠员工工资问题发生，公司处于亏损状态，未来持续输血前途汽车也不被看好。

PPT 造车泡沫已破

2014 年被认为是造车新势力诞生元年，这一年诞生了我们耳熟能详的：蔚来、乐视、拜腾、小鹏、合众、威马、理想等一大批新势力造车企业，这些品牌也如雨后春笋涌入新能源汽车市场。

新势力造车企业背景大致可分为三类：

互联网公司起家，新势力造车大部分创始人都拥有互联网公司背景。这其中最具代表的有蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等。

房地产行业转型，房地产行业相比前几年发展有所减缓，房企转型发展新行业也是近年热点话题，而新能源汽车作为新兴领域是不错的投资方向。最典型的企业有恒大、宝能等。

传统车企演变而来，有汽车制造、研发、生产经验，传统车企组建起来的新势力造车企业也比较能善于发挥自身优势，规避利害。代表车企有：爱驰新能源、博郡新能源等。

回顾这 6 年，新势力造车阵营中确实培育出了几家实力不错的车企，但更多则是刷掉了一批 PPT 造车企业。

极为夸张是 6 年来涌现出百余家新势力造车企业，截止目前，真正有能力交付实车的新势力造车企业只有 12 家。其中包括：蔚来、威马、理想、小鹏、零跑、爱驰、前途、哪吒等，这些车企均在 2019 年前后开启交付，经过几年发展，2019 年也是新势力造车的交付大年。

2019 年之前新能源汽车行业是融资市场绝对“香饽饽”。作为汽车未来发展方向加上政策的扶持，吸引了大量融资金额，动辄几亿、几十亿。然而退热之后新能源市场，真正能够造出量产车的新势力，却寥寥无几，PPT 造车也是在这种情况下衍生出的新名词。

PPT 造车的兴起很大一部分原因也是在合资车企红利消失后，号称弯道超车的新能源汽车成为下一阶段风向标情况下造就出的一批企业，这种现象在新能源造车领域也最为流行，其中贾跃亭乐视汽车（法拉第汽车前身） FF91 就被外界共同认为是典型 PPT 造车企业，时至今日 FF91 一再推迟量产时间。

然而，汽车整车制造的复杂性，不管是新能源汽车还是传统汽车，这个行业终究还是：人才密集、技术密集、重资金产业，没有一定的实力很难在这场浪潮中生存下来。

虽然寻求代工在一定程度上能降低成本，但昂贵的生产线投资、技术和成本控制，对初涉整车制造企业，任何一个环节出现问题都会形成致命影响，前期的特斯拉就因制造成本和零部件供应商问题，一再推迟量产，这些问题反应在国内一些实力薄弱的新势力造车企业身上，自然也是量产困难，经过这6年市场检验，PPT 造车模式已被证明极为不可靠。

第二梯队新造车企业已难获融资

融资和政策补贴是新势力车企主要资金来源，从 19 年至今，对于很多新势力造车来说，是极为艰难的一年，随着新能源政策的退坡，融资难度也愈发加大，相对前几年以一份计划书和概念就能获得大笔融资时代，早已一去不复返。

这次前途汽车大规模欠薪事件只是众多新势力造车当中冰山一角，也是众多新势力造车企业当中一个缩影。

近期，更是有媒体曝光：天际汽车、拜腾汽车、博郡汽车、前途汽车、绿驰汽车、奇点汽车、游侠汽车等 10 余家新势力造车企业集体出现欠薪现象。另外，为维持生产，部分车企出现了裁员现象，拜腾汽车内部也启动了裁员计划，拜腾汽车给出的回复仅是：人员调整，优化组织结构，提升运营效率。

游侠汽车更是传出存在研发不实、工厂停摆、大幅裁员、拖欠工资等运营状况，而被收购事宜也没有最新消息，作为2014年成立的第一批新势力造车企业，游侠汽车现状也让外界对其未来充满怀疑。

新势力造车绝对第一梯队，被给予厚望的蔚来汽车在这场风波中同样未能幸免，在持续亏损后蔚来也进行了内部优化，裁员近千人，不过，蔚来汽车最近获得合肥政府 70 亿人民币融资，也让其资金和经营状况得到很大改善。

如今除：蔚来、小鹏、理想、威马等第一梯队能让资本市场认可以及获得大笔融资外，像前途、游侠、奇点这样的第二梯队新势力造车企业都遇到了融资困局，由于后续资金不能到位，陷入产品无法兑现量产泥潭。

毫无疑问，缺乏资金、体量小、规模不大的第二梯队新势力造车企业不久也会消失在了我们的视线当中。面对困境，这些车企们又会以何种方式收场也将是大众后续关注的焦点。

总结

造车热在政策影响下很大热度已经退去，经过新一轮洗牌后，留下来的必然是在新能源汽车领域掌握核心技术实力车企。

此次，前途汽车被爆出的欠薪事件也只是众多新势力造车企业一个缩影。在可以预见的未来，部分劣势新势力车企会被淘汰，但整个新能源汽车大行业一定是整体稳步向前。

本文转自雷锋网，如需转载请至雷锋网官网申请授权。