台积电再调整管理层：晋升侯永清博士为资深副总经理

5月12日消息，据国外媒体报道，在上周，外媒曾报道芯片代工商台积电启动了中生代接班布局，调整了业界视为下一梯队接班人选的两名资深副总经理秦永沛和王建光的执掌项目。

而现在，台积电又对核心管理层成员侯永清的职级进行了调整，由副总经理晋升为资深副总经理。

▲台积电新晋资深副总经理侯永清

台积电晋升侯永清为资深副总经理，是台积电董事会在今天的会议上批准的，晋升侯永清是董事会会议今天批准的6大事项之一。

台积电官网的信息显示，侯永清拥有纽约雪城大学电机暨计算机工程博士学位，在1997年加入台积电，负责设计技术与设计生态系统开发，2011年8月至2018年7月担任设计暨技术平台副总经理，2018年8月起担任研究发展与技术发展副总经理，拥有44项美国专利。

在晋升为资深副总经理之后，台积电研究发展与技术发展方面的资深副总经理就增至3位，另外两位分别是罗唯仁和米玉杰，其中后者在2016年11月晋升为资深副总经理，台积电90nm、40nm及28nm技术就是由他研发的，16nm、7nm、5nm以及更先进的技术，也是由他所率领的团队研发的。

侯永清晋升为资深副总经理之后，台积电的资深副总经理就增至8位，罗唯仁、米玉杰和侯永清之外的另外5位，分别是负责欧亚业务的何丽梅、负责企业策略办公室的Rick Cassidy、负责营运的秦永沛、负责企业规划组织的王建光和负责信息技术及资材暨风险管理的林锦坤。