Twitter 宣布允许部分员工永久居家办公

北京时间5月13日早间消息，Twitter周二宣布允许部分员工无限期居家办公，这使其成为了第一家这样做的大型科技公司。

在新冠病毒爆发的形势下，世界各地的工作文化发生了前所未有的变化。到目前为止，这场病毒大流行已在全球范围内感染逾420万人，促使大多数国家采取了严格的封锁措施，并改变了企业的运作方式，令居家办公成为“新常态”。

Twitter表示，该公司在9月之前不会重新开放大部分办公室，员工可以选择是否回去上班。Twitter CEO杰克·多西（Jack Dorsey）曾计划在2020年中期到非洲呆上3到6个月，远程领导这家总部位于旧金山的公司。随后多西表示，受公共卫生危机的影响，他正在重新考虑这个想法。

Twitter周二称，9月之前基本不会让员工商务旅行，只会有极少数例外。另外，今年剩余时间里也不会举行面对面的公司活动。

Twitter正在打击其平台上的疫情相关错误信息，该公司并未透露有多少员工将可无限期在家工作。

在此之前，Facebook和Alphabet旗下谷歌公司等科技巨头已经允许大部分员工在年底之前都可远程办公。谷歌上周表示，该公司已经要求员工在5月22日休假一天，以解决疫情期间居家办公所带来的倦怠问题。