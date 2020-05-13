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Kali Linux 2020.2 发布：黑白模式 KDE Plasma 主题，支持 PowerShell

2020/5/13 7:43:33来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

Kali Linux（以前叫做 BackTrack）是一份基于 Debian 的发行，它带有一套安全和计算机取证工具。其特色在于及时的安全更新，对 ARM 架构的支持，有四种流行的桌面环境供选择，以及能平滑升级到新版本。

Kali Linux 2020.2 已经发布，此版本亮点包括：

KDE Plasma 界面

下边分别是黑白模式的 KDE Plasma 主题：

同时还调整了登录屏幕（lightdm），图形和布局上看起来都与以往不同了：

PowerShell

不久前 PowerShell 被放入 Kali Linux 的网络存储库中，这意味着，如果要用 Powershell，必须通过以下方式一次性安装该软件包：

[email protected]:~$ sudo apt install -y powershell

不过现在 PowerShell 被放入了主要元软件包之一：kali-linux-large。这意味着，如果选择在系统设置过程中安装此元软件包，或者直接启动并运行这一安装程序（sudo apt install -y kali-linux-large），那就可以直接使用 PowerShell 了（用pwsh）。

软件包

包含可能的最新软件包，主要有：GNOME 3.36、Joplin、Nextnet、Python 3.8 与 SpiderFoot，其中由于某些工具的需要，暂时还重新添加了 python2-pip，不过这只是临时措施，官方还是建议工具开发者移植到 Python3。

同时，软件包的 icon 也更新了一波：

更加完整的更新说明见：

https://www.kali.org/news/kali-linux-2020-2-release

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关键词：Linux

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