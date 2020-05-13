再次见证历史：美国4月通胀数据创历史最大跌幅！三大股指齐跌

北京时间5月13日消息，受美国4月核心CPI月率创历史最大跌幅、福奇警告称过快重启经济会造成疫情反弹等消息影响，星期二美股收跌。截至收盘，道指跌457.21点，跌幅为1.89%，报收23764.78点；标普500指数跌60.2点，跌幅为2.05%，报收2870.12点；纳指跌189.79点，跌幅为2.06%，报收9002.55点。

▲ 纳指跌2.06%，结束6连涨

美国主要科技巨头全线下跌，脸书跌1.44%，亚马逊跌2.16%，苹果跌1.14%，NetFlix跌1.97%，Alphabet跌1.96%，微软跌2.27%。

中国主要科技股涨跌互现，网易涨1.27%，爱奇艺跌0.56%，拼多多涨5.26%，微博跌0.82%，腾讯音乐涨1.75%，阿里巴巴跌2.48%，京东涨0.66%，趣头条跌0.39%。

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：人人公司（涨28.26%），嘉楠科技（涨6.31%），金融界（涨4.98%），网易有道（涨4.78%），世纪互联（涨4.22%），欢聚集团（涨4.01%），小牛电动（涨3.81%），斗鱼（涨2.8%），简普科技（涨2.42%），猎豹移动（涨2.08%），哔哩哔哩（涨1.95%），微贷网（涨1.61%），迅雷（涨1.42%），优信（涨1.38%），乐居（涨1.28%），兰亭集势（涨1.11%），中芯国际（涨1.02%），唯品会（涨0.87%），富途控股（涨0.81%），云米（涨0.66%），乐信（涨0.22%），前程无忧（涨0.18%），360金融（涨0.11%），好未来（涨0.07%）。

与上一交易日持平的公司包括：搜狗。

下跌的公司包括：新浪（跌0.06%），新东方（跌0.11%），58同城（跌0.19%），触宝（跌0.29%），百世（跌0.55%），中通（跌0.62%），亿航（跌0.75%），云集（跌0.76%），正保教育（跌0.84%），汽车之家（跌0.85%），新氧（跌0.94%），老虎证券（跌1.38%），流利说（跌1.49%），虎牙（跌1.61%），陌陌（跌1.76%），蘑茹街（跌1.82%），500彩票网（跌1.96%），宜人贷（跌2.03%），携程网（跌2.03%），搜狐（跌2.32%），房天下（跌2.37%），途牛（跌2.37%），小赢科技（跌2.65%），宝尊电商（跌2.82%），易车网（跌2.82%），信也科技（跌3.03%），品钛（跌3.08%），如涵控股（跌3.13%），蔚来（跌3.21%），凤凰新媒体（跌3.5%），跟谁学（跌3.53%），无忧英语（跌3.58%），1药网（跌3.63%），信而富（跌4.4%），达内科技（跌4.45%），蛋壳公寓（跌4.62%），团车（跌4.9%），趣店（跌5.06%），荔枝（跌5.15%），金山云（跌6.2%），UT斯达康（跌7.07%），华米（跌8.65%），寺库（跌9.03%）。

瑞幸咖啡炒掉CEO钱治亚和首席运营官刘剑

瑞幸咖啡炒掉了公司CEO钱治亚和首席运营官刘剑，钱治亚和刘剑还退出了公司董事会。这一人事变动自星期一生效。瑞幸咖啡发布公告称，董事会成员、高级副总裁郭谨一被任命为代理CEO。郭谨一曾担任麦当劳中国区副总裁。瑞幸咖啡称，调查还将继续下去，公司将全力配合中美两国监管机构的调查工作。瑞幸咖啡之前曾表示，刘剑及其数名下属从事不当行为，其中包括虚构交易，虚增其他成本和费用，虚构交易金额约为3.1亿美元，时间为2019年第二季度至第四季度。瑞幸咖啡当时还表示，上述数字并未经过独立查证，“随着调查的进展可能会发生变化”，它也表示，公司将“采取适当的措施，提高公司治理水平”。自4月份以来，瑞幸咖啡一直被停牌，股价由1月17日51.38美元的高位，跌至停牌前的4.39美元。截至瑞幸咖啡丑闻首次曝光，机构投资者持有约42%的瑞幸咖啡股票，其中孤松资本持股比例为10.7%，Capital Research & Management为9.2%，它们已清仓瑞幸咖啡。

分析师预计有道将于2022年扭亏为盈

有道2020年2月26日发布的2019年财报显示，2019财年亏损额为6.374亿元，许多投资者关心的一个问题是，有道扭亏为盈的速度有多快，何时能实现盈亏平衡。7名分析师一致认为有道即将实现盈亏平衡。他们预计2021年将是有道亏损的最后一年，2022年利润将达到3.26亿元。这意味着从目前起的约2年里，有道将实现盈亏平衡。Simply Wall St利用最佳拟合线法计算得出，要如期实现盈亏平衡，有道需要保持58%的年均增长速度。如果达不到这一增长速度，有道盈利的时间将大大晚于分析师的预期。不过，投资者需要考虑的是，对于一家尚处于投资期的公司来说，这样的增长速度并非是不可能的。需要指出的一个问题是，目前有道的债务股本比超过200%，通常情况下，这一数字不应当超过40%，而有道远远超过这一水平。对于一家尚处于亏损状态的公司来说，更高的债务水平增加了投资者的风险。

美国/国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：速汇金（涨10.53%），Groupon（涨3.6%），Uber（涨2.4%），GoPro（涨1.49%），爱立信（涨1.18%），Yelp（涨1.08%），摩托罗拉系统（涨0.84%）。

与上一交易日持平的公司包括：诺基亚。

下跌的公司包括：特斯拉（跌0.23%），思科（跌0.23%），eBay（跌0.31%），索尼（跌0.58%），Fibit（跌0.6%），SAP（跌0.75%），Slack（跌0.8%），艺电（跌0.85%），Spotify（跌1.33%），Adobe（跌1.7%），黑莓（跌1.75%），Twitter（跌1.82%），IBM（跌1.9%），PayPal（跌2.04%），VMware（跌2.18%），甲骨文（跌2.35%），博通（跌2.52%），Box（跌2.54%），高通（跌2.56%），戴尔科技（跌2.58%），iRobot（跌2.63%），Zynga（跌2.64%），Salesforce（跌2.81%），英特尔（跌2.89%），LendingClub（跌2.93%），英伟达（跌3.26%），赛门铁克（跌3.26%），zoom（跌3.27%），西部数据（跌3.33%），AMD（跌3.55%），惠普公司（跌3.57%），Snap（跌3.92%），恩智浦（跌4.12%），动视暴雪（跌4.25%），Pinterest（跌4.57%），美光科技（跌5.21%），Lyft（跌5.84%）。

4月份苹果中国手机销量增长30%

中国工信部公布的数据显示，4月份中国手机销量环比3月份增长98%，同比增长14%。巴克莱银行分析师蒂姆·朗（Tim Long）表示，这是中国市场手机销量约一年来首次出现上涨。他还指出，5G手机销量较3月份增长164%，占比为39%。虽然工信部没有列出各品牌手机的销量，但蒂姆·朗通过计算得出，iPhone销量环比、同比增幅均为30%。通过推出新一代iPhone SE和对iPhone 11进行促销，苹果在中国手机市场的占比有所增长。Wedbush分析师丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives）对苹果股票评级为“跑赢大盘”，并把目标股价由335美元上调至350美元。艾维斯星期二发表投资报告称，“我们一直鼓励投资者把近期的不确定性看作买进苹果股票的一次机会。”艾维斯说，他认为苹果服务业务有“特氟龙般”的优势，对该业务的估值介于5000亿-6000亿美元。iPhone 12的发布将助力苹果的增长，不过他认为这款手机10月份发布的机率仅为15%。艾维斯预计，由于供应链受到破坏和宏观经济环境不佳，iPhone 12发布时间可能跳票至11或12月份，届时全球会有3.5亿iPhone用户购买这款手机。

美13个州总检察长要求亚马逊提供疫情信息

美国13个州的总检察长星期二致函亚马逊，要求提供该公司安全措施、遵守各州病假法律法规、员工中新冠肺炎确诊病例和死亡病例等方面的详细信息。这封信函反映了执法机构对有关媒体报道内容的担忧：仓库员工防护物资不充足、病假政策不符合相关法律法规、员工感染新冠并死亡、报复抗议不安全措施的员工。据媒体报道，多个亚马逊仓库都出现确诊病例，其中新泽西州一座仓库更是出现30例确诊病例。媒体调查发现，600名亚马逊员工确诊感染新冠病毒，其中6人死亡。马萨诸塞州总检察长莫拉·希利（Maura Healey）在一份声明中说，“在疫情期间，亚马逊和Whole Foods必须采取所有可能的措施，确保员工和客户安全。我们再次呼吁相关公司遵守联邦和各州法律法规，确保关键岗位员工安全。”为了满足疫情期间用户对网购生活必需品的需求，亚马逊将招聘17.5万名员工。今年以来亚马逊股价累计上涨24%。