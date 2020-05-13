家庭健身设备这么智能，还要私教干嘛？

Nikolas 和 Brittany Loecher 在纳帕谷度过了结婚纪念日，返程回到科罗拉多的时候，顺带去逛了 Tonal 位于旧金山的展示门店。

Tonal 销售的是具备联网功能的力量训练设备，屏幕上能够播放相应的指导视频。之前因为看过广告被种了草，这对夫妇决定趁外出的机会到门店体验下，毕竟这套产品要 3000 美金，还不算每个月 50 美金的内容订阅费。

Tonal 应该是 Loecher 夫妇购入的第四款智能互联健身设备，他们甚至在家里专门打造了一间智能健身房。Peloton 的单车是第一台设备，当时 Brittany 刚从一场重疾中康复，夫妇俩都认为「该把身体健康放在第一位了」。但家里孩子尚年幼，肯定腾不出太多时间去健身房锻炼，所以趁宝宝熟睡后，跟着视频课程踩几脚单车，也是种调剂心情的方式。2018 年 Peloton 宣布要推出跑步机时，他们第一时间下单，完全成了 Peloton 的忠粉。

Tonal 的产品是一款壁挂式交互型锻炼器，它内置一个大屏交互系统，内容可以根据自己的锻炼需求订阅 | Tonal

像 Loecher 这样购入智能互联健身设备的消费者，近几年数量呈上升趋势，这个领域市场增长的同时，竞争也开始变得激烈。和 Peloton 一样，Mirror、Tonal、Hydrow 这些公司提供了五花八门的家庭健身设备，你只要跟着屏幕中播放的教程训练即可。「可能一开始有点奇怪，但想想现在大家对手机的依赖，最终便利性会胜过最初的不适。」Brittany 告诉记者。

「我认为这是未来健身行业的发展趋势，」Nikolas 说，「我可以在任何地方锻炼，不用费心去找合适的健身房，既能保持规律的运动习惯，也不用牺牲掉陪家人的时间。」

Mirror 的产品外观看起来和我们家中的壁挂镜没什么两样，但它在运动时能够在镜面中显示你的运动数据，展示运动姿态，帮助用户更好调整运动状态。此外，Mirror 还能够根据你的运动数据，不断优化针对你的训练内容 | Mirror

其实说到互联式健身，我们最熟悉的莫过于各种 App 和运动手环。Peloton 是将上述两种产品的功能整合到了一台单车或跑步机上，配合它自制的健身课程，用户可以根据自己的需求（时间、对音乐的偏好、强度、教练等）在家即可完成训练。

而 Peloton 之后，划船机 Hydrwo、搏击训练 FightCamp、主打心肺训练的 Mirror 以及力量为主的 Tonal 陆续登场。这些公司和 Peloton 的商业模式本质上是一样的，都希望借助「产品+内容」撬动家庭健身的入口，只不过各家技术能力、产品搭建逻辑不一样，从而在各个细分市场产生了差异化的竞争优势。

Peloton 的产品相当于将运动 App 和运动手环的功能整合到了一台单车或跑步机上，配合它自制的健身课程，用户可以根据自己的需求（时间、对音乐的偏好、强度、教练等）在家即可完成训练 | Peloton

技术早已成为驱动健身运动领域向前更进一步的有力武器。面对来势汹汹的后来者，Equinox 这样的豪华健身房也开始更新自己的设备，用更前沿的技术为用户提供精准个性化的服务。2019 年 5 月，Equinox 新开了一家「Precision Run」跑步工作室，提供定制的跑步机和软件设计，希望能提供媲美 Peloton 们的用户体验。

3 月初，一家来自硅谷的初创公司 Tempo 上线了自己的第一款产品。外观看来它像是一个带镜子的现代立式衣柜，但内置了微软的 Azure Kinect 摄像头来记录用户的形态，并通过点、线的形式描绘其运动轨迹，标记肌肉和关节的位置，确保每次深蹲、硬拉都能做到位，像私教一样帮你实时纠错。

Tempo 的产品内置了微软 Azure Kinect 摄像头来记录用户的形态，并通过点、线的形式描绘其运动轨迹，标记肌肉和关节的位置，确保每次深蹲、硬拉都能做到位，像私教一样帮你实时纠错 | Tempo

The Verge 记者 Natt Garun 体验后的感受是，它会告诉你在下蹲的时候要有意识地往后靠，这样膝盖才不会超过脚尖。一旦修正了动作，屏幕会弹出提示，告诉你做得完全正确，课程也会继续。每节课结束后会有复盘环节，可以查看训练总结，里面详细记录了做错的动作。如果训练中没有及时更正，此时再次查看教程，可以获得正确的动作指导。

除了 AI 的能力外，Tempo 的优势在于让用户和教练一起完成训练 | Tempo

Tonal 是通过预先录制的视频结合用户的设置指导其进行力量训练。Tempo 则侧重于教会用户正确的动作而不是强调重复。虽然它也会根据最初的体测数据建议使用的重量和重复的组数，但它似乎更强调用户在 30~60 秒一组的训练中将动作做标准。通过摄像头的机器视觉算法，系统会自动记录用户完成的组数，自动显示在屏幕上。

由于这款产品今年夏季才开始正式发售，使用体验如何还需等待用户的真实反馈。$1995+$39/月的价格与其他竞品基本保持一致，直播课每天一节，产品包含了最高可加至 100 磅的杠铃片以及 25 磅的杠铃杆，但用户也可以使用自己的设备（哑铃等）进行训练。

Tempo 借助微软 Azure Kinect 摄像头的机器视觉算法来实现对用户动作完成度的实时追踪和纠错功能 | Tempo

毋庸置疑，「舒适性」和「灵活的自由度」是用户选择智能互联健身产品的重要原因，Peloton 及其后来者们都希望自己的产品能像 iPhone 一样普及起来，即便带着昂贵的价签，也会成为信徒追捧的圣杯。

家庭健身正成为强需求

任天堂带火了家庭健身。

一个瑜伽训练中使用的普拉提环，配上 Switch 游戏机的 Joycon 手柄，摇身一变竟成了能够进行「心肺+力量训练」的工具。

这就是任天堂 2019 年发布的「健身环大冒险」，它让很多不爱运动的人开始在自家客厅挥汗如雨。只要有一台电视，一张瑜伽垫，根据自身需求选择合理的强度、计划，随时随地可以燃脂塑形。

因为疫情突袭造成的需求暴增，以及供应链停滞造成的供货紧张，任天堂的《健身环大冒险》一度被市场炒成了理财产品 | Nintendo

在新冠疫情的影响下，宅家成为新常态，健身环很好地满足了大家的基础运动需求，所以才会再次爆火，一环难求。而在健身环火爆的同时，行业也越来越重视家庭健身的场景。

由于拥有成熟的健身文化，海外特别是美国市场在家庭健身领域的探索一直走在前列，近年来不仅涌现出 Peloton 这样明星级的家庭健身上市公司，紧跟其后还有 Mirror、Tonal 等在不同细分领域竞争的同类型初创企业。大家的商业模式基本相似，都是利用智能互联设备和配套付费课程撬动用户。与此同时，众多线下健身房也在积极部署自己的线上战略，希望进一步拓宽用户渠道，形成线上线下联动的规模效应，实现进一步的盈利增长。

所以，健身教练这个职业也要被机器代替了吗？

目前看来，还不大可能。传统健身机构的主要资源恰恰就是场地、器械，和人对人的专业指导。而以家庭场景为主的线上健身却存在互动性差，效果难保证，需额外购买设备，动作不当容易受伤等问题，所以线上线下一定会在短时形成强互补的关系。传统健身房会为家庭健身场景输送优质的种子用户，反过来线上吸纳的用户因为有进阶或者社交的需求，也会将线下作为健身消费的补充。

毋庸置疑的是，线上竞争未来一定不可避免。这个市场有潜力，不可能一家独大，产品的技术能力会成为区分良莠的重要因素，决定胜负的则是配套的优质内容和定制化服务的能力。

「狼来了」，自救比恐慌更重要

「现在精品健身工作室如此盛行，是因为消费者明白高质量的训练课程是值得高价付费的」，Mirror CEO Brynn Putnam 指出，「有些线下健身房也意识到家庭场景有利于触达新用户，是一种将线下内容价值变现不错的方式。毕竟家里才是最适合锻炼的地方。」

2020 年 3 月中旬，美国精品健身品牌 SoulCycle 联合 Equinox 推出家用健身 App，正式进入线上健身赛道。这个 App 叫做 Variis，除提供 SoulCycle 的单车课程外，用户还能体验到全美各个细分领域精品健身工作室的线下内容，首批种子用户仅限于 Equinox 健身房的会员。从官方发布的宣传视频来看，Varris 类似于精品版 Keep+Peloton，在目前全球新冠肺炎疫情蔓延的情况下，应该为其他线下健身房做线上运营提供了可参考的案例。

Variis 应用除提供 SoulCycle 的单车课程外，用户还能体验到全美各个细分领域精品健身工作室的线下内容，首批种子用户仅限于 Equinox 健身房的会员 | Variis

回到问题的原点。Peloton 的成功并非是靠前沿技术来驱动用户付费的。它创新性地开启了家庭健身「产品+内容」的商业模式，自制高水准的线上课程服务用户，依靠强大的用户日活和留存率（订阅用户年留存率高达 95%），在单车/跑步机设备销售量并不高的情况下，公司的收入反倒变得十分可观。2019 年 Peloton 在线订阅收入达到 1.81 亿美元，占其总营收接近 20% 的比例。

而 Equinox 和 SoulCycle 合作的线上 App Varris，显然也希望通过精品化的内容来触达现有用户，为健身房的线下付费会员提供可尝鲜的线上机会。

这个思路是正确的，因为相比线下和私教面对面，线上训练的效果难以保证，互动性差，练不对反倒很容易受伤，人工智能、红外、体感等新技术的介入是在外围解决问题，尽可能补齐线上应用存在的短板，但线上教学内容的品质及效果才是用户试用后产生付费意愿的根本原因。

线上还是线下，选谁？

2018 年 8 月到 2019 年 7 月，Instagram 上 #Selfcare 的标签数量从 500 万飙升至 1700 万。Peloton、Mirror 和 Tonal 等智能互联健身平台在社交网络上被热议的原因在于，大家越来越关注健康，也在试图借助科技手段更好地实现这个目标。

Peloton 吸引的一定不主要是健身小白，线下的连锁健身房、精品工作室是它种子用户的重要来源。反过来说，Peloton 的用户也会在线下渠道找到更多价值，比如有进阶需求的会愿意付费请私教给予更多指导。

《纽约时报》记者 Molly Wood 有脚伤，活动范围受限，在尝试过一些家庭健身设备后放弃了，因为线上平台对有伤病的人不太友好，无法针对其制定对应性的训练计划。和私教一起训练的话，他会帮助你走出舒适区，根据个人情况安排计划，效果可能要比只是跟着视频练好得多。

健身不是生活刚需，线上线下平台目前来看，并不存在谁取代谁的问题。每个渠道都有各自的优势，服务的用户群体有重合，但不会形成激烈的竞争关系。但经历过这次疫情后，线上能力会成为各家必须修炼的内功。线下健身房可以参考 Equinox 开发线上应用的案例，而像 Peloton 一样的家庭健身公司则要守住自己的阵地，需要持续创新，保持高质量内容的输出，探索更全面的个性化服务。