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Facebook与内容审核员和解：后者因心理创伤获赔5200万美元

2020/5/13 7:52:42来源：新浪科技作者：鼎宏责编：懒猫评论：

北京时间5月13日早间消息，据外媒报道，Facebook同意支付5200万美元和解与内容审核员的诉讼。后者声称因为反复查看儿童性侵和恐怖主义图片等令人不安的材料而产生心理创伤。

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这起和结案共覆盖逾1万名现任和前任Facebook审核员，他们来自美国加州、亚利桑那州、德克萨斯州和佛罗里达州。律师称，这些人将每人收到1000美元医学排查费用，如有必要，还将额外获得治疗费用。

Facebook也将提供现场指导和工具，帮助内容审核员更好地控制查看图片的方式，以便减少观看这些内容。

“我们很高兴Facebook与我们合作创建了一个前所未有的项目，帮助人们完成几年前都无法想象的工作。”原告代理律师史蒂夫·威廉姆斯（Steve Williams）说，“这份工作造成的伤害真实存在，而且非常严重。”

Facebook尚未对此置评。

在2016年美国总统大选后，Facebook便大力扩大平台内容审核，试图避免错误政治信息、暴力图片、恐怖主义宣传信息和报复性色情内容出现在该网站上。他们一方面采用新技术，另一方面也聘用数千名新员工来从事审核工作。Facebook截至去年底共计拥有1.5万内容审核员，但几乎所有人都不是Facebook的直接雇员，而是受雇于埃森哲和高知特等劳务派遣公司。

在达成此次和解协议之前，许多内容审核员都因为疫情而被边缘化，因为Facebook担心在家工作可能存在安全和隐私问题。该公司也已经放缓了内容审核员的复工速度，但却加大力度通过人工智能技术来审核内容。

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关键词：Facebook

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