压力太大，Facebook 上有 200 万人选择扮演蚂蚁

北京时间5月13日早间消息，据外媒报道，为了缓解新冠疫情带来的心理压力，Facebook上有一群人每天都假装自己是蚂蚁。

美国康涅狄格州的凯蒂·帕克（Katie Parker）到了晚上通常会给10岁的儿子德克兰（Declan）念书，以此放松身心。但在家里隔离了几周后，他们现在每天通过电脑浏览一个拥有100多万成员的Facebook小组。

在那里，他们假装自己是蚂蚁。“由于某种原因，我们受到了很大的打击。” 40岁的帕克说，她目前是三个孩子的母亲。

该小组的创建者特雷西·柴尔斯（Tyrese Childs）透露，自3月初以来，其成员人数已从10万增加到170万。目前还在增加。

他们的模式很简单：所有成员都可以发布关于成为蚂蚁的照片和视频，并为虚构的蚁后服务，为其寻找食物，并通过文字来表达各种动作。

在一个帖子中，一名成员分享了一张粉色冰淇淋照片，上面有一只蚂蚁。发布者要求其他成员与他们一起“咀嚼”，并给蚁后带去一些。超过1.8万人假装成蚂蚁回复了这个帖子，并发表了“真好吃”和“给蚁后送上去”等评论。

小组的活跃度令人始料未及，所以柴尔斯和团队成员不得不制定了一系列规则来规范人们的行为。

“我们过滤掉了所有跟新冠疫情有关的帖子，所以感觉就像一种逃避。”目前还在读大学的柴尔斯说。

这是Facebook上的70多个角色扮演小组之一，人们在其中伪扮演各种角色，例如同在一栋大楼里游荡的鬼魂或同在一间办公室工作的同事。这些小组的规模从几百人到上百万人不等。

这些小组中有好几十个是从2019年春季就启动的，但是自从新冠疫情导致全球实施强制管控措施以来，其活跃度大幅提升。

丹麦奥尔胡斯大学媒体心理学助理教授安德烈亚斯·利伯罗斯（Andreas Lieberoth）并未因此感到惊讶。他说，人们渴望社交互动是正常的，他们通常会转向社交媒体和游戏来满足这些需求。

“蚁群听起来像一个令人心安的地方，那里没有恐惧，没有政治，没有新冠病毒，你可以在其中随意游走。” 他说，“我不知道蚂蚁是否会感染新冠病毒，但这个小组里面的‘蚂蚁’不会。”

德克萨斯州奥斯汀社区学院教授莎拉·林恩·鲍曼（Sarah Lynne Bowman）也在研究角色扮演社区内的社会冲突，她自15岁起就一直参与角色扮演游戏。她说，这些Facebook角色扮演小组可以帮助人们应对不确定的时代并提供更多好处。

她说：“角色扮演有助于调节和恢复情绪。”

鲍曼说，人们参加的角色扮演活动超出自身的想象。从看电影到玩电子游戏，当人们进入别人的故事时，就可以帮助他们建立同理心，并发展解决问题的能力。

因为疫情而越来越受欢迎的不只是Facebook角色扮演小组。拥有角色扮演企业的WA·霍克斯-罗宾逊（WA Hawkes-Robinson）表示，他的免费角色扮演非营利组织RPG Research在疫情期间的在线用户增加了300%，大约新增500名新玩家。

他说，在自我隔离期间观看视频是一种消极体验，这会增加人们的压力水平。角色扮演游戏则是一种健康的逃脱模式。因为玩游戏时的生活会更好。人类的大脑喜欢活跃，就像身体喜欢运动一样。

上文提到的帕克则表示：“我觉得我们之所以喜欢这样做，是因为这让人无所顾忌。看上去好像很傻，但我喜欢这样。大约有200万人也跟我一样从中受益。”