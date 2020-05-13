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苹果 Swift 新增一组 Linux 发行版支持

2020/5/13 8:37:42来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

今年 3 月份，Swift 开发团队曾表示，其推出的 5.3 版本的目标将包括“增加对 Windows 和其他 Linux 发行版的支持”。现如今，Swift 方面表示，其已经添加了一套由 Swift 项目正式支持的新 Linux 发行版

Swift.org 现在提供适用于 Ubuntu 20.04、CentOS 8 和 Amazon Linux 2 的可下载工具链和 Docker 镜像。

image.png

目前，Swift CI 已开始使用 Docker 来构建和限定新的 Linux 发行版。同时，其已为每个受支持的发行版创建了一个 Dockerfile，并且创建了 CI 作业以构建、测试和创建签名的工具链。

Swift 方面称，Linux 构建 Dockerfile 在 Swift 的 Docker 存储库中进行管理，目标是与社区一起公开发展它们。并透露，其计划是继续并增加支持的 Linux 发行版的数量，接下来很可能会添加 CentOS 7、Debian 和 Fedora。

值得注意的是，新发行版不会作为 PR 测试的一部分自动运行-该团队将继续在 Ubuntu 16.04 上自动测试 PR-但用户可以使用以下命令“调用”它们：

  • @swift-ci Please test Ubuntu 20.04

  • @swift-ci Please test CentOS 8

  • @swift-ci Please test Amazon Linux 2

详细信息：https://swift.org/blog/additional-linux-distros/

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关键词：Swift

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