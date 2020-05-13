苹果三款生产力工具对比：13寸MBP全能，iPad Pro体验最好

在过去的两个月中，苹果相继更新了13英寸MacBook Air、13英寸MacBook Pro和12.9英寸iPad Pro，它们在性能和功能上都有相似之处，那么这三款产品到底有何不同？外媒macrumors带来三款产品的详细对比分析，新浪数码为您编译。

首先介绍一下三款产品的规格：

12.9英寸iPad Pro配有妙控键盘，搭载A12Z仿生芯片，配有6GB RAM和128GB存储空间。

13寸MacBook Pro选择的是最低配版本，配有1.4GHz第八代四核Intel Core i5处理器和Intel Iris Plus Graphics645显卡，8GB 2133MHz RAM和256GB SSD。

MacBook Air搭载1.1GHz第十代双核英特尔 Core i3处理器，8GB 3733MHz RAM，256GB SSD。

设计

首先是设计上的对比，‌MacBook Air‌和‌MacBook Pro‌在设计上基本相似，双Thunderbolt 3端口，13英寸Retina显示屏，带剪刀式开关键的键盘，Force Touch触控板，T2安全芯片和Touch ID。

13寸MacBook Pro

不过MacBook Pro‌具有亮度更高的显示屏和Touch bar，而‌MacBook Air续航要多一小时，并且最高可支持外接6K显示屏。

MacBook Pro‌重量为1.4千克比‌MacBook Air‌ 1.27千克略重一点。

12.9iPad Pro和MacBook Air

当然，iPad Pro的设计跟二者相比有根本的不同，因为它算是带有触摸屏的平板电脑，并通过搭配妙控键盘有了接近笔记本的设计。妙控键盘还有剪刀式开关和触控板。

iPad Pro‌使用Face ID代替‌Touch ID‌，配上妙控键盘重量达到了1.3千克左右，与‌MacBook Pro‌大致相同。但是macrumors认为，iPad Pro通用性更好，它可以不依赖键盘单独使用，这样重量就大幅下降了。

性能

macrumors给三台机器上都使用了Geekbench 5来测试整体性能，不给出意外，iPad Pro是同类产品中得分最高的。苹果的A系列芯片击败了英特尔处理器，未来苹果还将推出基于Arm架构的Mac电脑，大概还需要一年左右的时间。

Geekbench 5测试

从具体得分来看，‌iPad Pro‌的单核成绩为1116，多核成绩为4686，比‌MacBook Pro‌的单核成绩859和多核3621的成绩高出很多。

在多核性能方面，‌iPad Pro 和‌MacBook Pro‌均要完胜搭载Core i3处理器的‌MacBook Air‌，但‌MacBook Air在单核性能方面要胜过MacBook Pro‌。MacBook Air的单核成绩为1076，多核成绩为2350。

需要特殊说明一下，参与测试的13英寸MacBook Pro使用的是第八代酷睿处理器，第十代酷睿处理器版本价格要更出很多。而MacBook Air则采用的英特尔最新的第10代芯片。

除了跑分，macrumors还进行了一些实际测试，以查看这些基准测试分数如何转化为实际应用，因为设备在日常工作中的表现比基准测试更为重要。

在MacBook Air和MacBook Pro上传输1.3GB的视频文件花了5秒钟，在iPad Pro上花了50秒钟，因为iPad Pro上的文件管理不如苹果macOS上的文件管理那么强大。

导入视频测试

在MacBook Pro上使用Final Cut Pro中导出5分的4K视频视频需要4分10秒。在“MacBook Air上，花费了5分30秒，这并不奇怪，因为MacBook Air搭载的处理器综合性能要弱一些。

‌iPad Pro‌当然没有Final Cut Pro软件，因此无法进行直接比较，但是在Luma Fusion中导出同样的视频仅需三分钟，比‌MacBook Pro‌和‌MacBook Air都快。

总结：

综合体验下来，macrumors认为‌iPad Pro‌比‌MacBook Air‌和‌MacBook Pro‌（仅从三款测试机型对比来看）都要更快。

iPad Pro体验相对流畅

在iPad Pro上没有用于视频编辑的Final Cut Pro，作为和笔记本对比，iPad Pro的应用场景还是偏少。

由于对于习惯使用Final Cut Pro或Logic X等软件的用户，‌iPad Pro‌上的视频和音频编辑受到更大的限制，虽然也有一些类似的应用。

另外iPad Pro‌的视频通话质量要好得多，这也是是因为苹果多年来一直没有升级MacBook上的720p摄像头，这对于Zoom，Skype，FaceTime和其他视频交互非常有用，尽管使用起来有点麻烦。

iPad Pro‌在诸如笔记、阅读、设计方面也有优势，主要归功于系统的优化以及好用的Apple Pencil。

在编写文档，浏览网页或者类似应用场景时，妙控键盘将‌iPad Pro‌提升到‌MacBook Air‌和‌MacBook Pro一个水平，对于那些想把iPad Pro‌当做笔记本使用的用户来说非常重要。

▲ 各有千秋

最后macrumors对三款产品的特性进行了总结，macrumors认为，如果‌不在意iPad Pro‌在软件和多任务处理方面的缺点，那么它是三款产品中体验最好的，因为它可以当笔记本使用也可以当做平板，并且支持‌Apple Pencil。

MacBook Air是三款产品中性价比最高的产品，它可以满足轻度办公场景的使用需求。不足之处在于受限于处理器的性能，在处理大型视频和图片时还是有些力不从心。

MacBook Pro‌的性能在三款产品中最强大的也是最全能的，但macrumors建议用户尽量选择搭载英特尔十代酷睿处理器的高配版，而不是选择旧处理器的版本。