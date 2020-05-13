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助力复工复产！武汉通：小米、华为等五大手机品牌可免费开卡

2020/5/13 10:24:11来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月13日消息 今日上午，武汉城市一卡通官方宣布，为助力复工复产，武汉通联手5大手机品牌推出“手机武汉通0元开卡”活动。

IT之家了解到，小米、华为、魅族、华米、三星的用户都可在设备上免费开通手机武汉通。本次活动共有5万个开卡名额。

image.png

▲图源：我的武汉通

活动时间：2020年5月13日14:00—6月12日15:59:59

参与品牌：小米、华为、魅族、华米、三星

需要注意的是，三星活动时间为2020年5月20日00:00至6月12日15:59:59。

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