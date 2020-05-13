套娃！配件厂商推出适用于苹果iPad Pro妙控键盘保护壳的保护壳

苹果在四月份正式发售了适用于 iPad Pro 2018 和 iPad Pro 2020 的妙控键盘，其特殊的悬浮式支架设计搭配舒适的键入手感和 iPadOS 适配的触控板为 iPad 的生产力属性增添了新的吸引力。

虽然苹果这一次推出的妙控键盘更加强调「键盘属性」，但特殊的收纳方式使其保留了原始智能双面夹配件的「保护壳」特性，因为可折叠的设计在键盘合上的情况下仍旧能够为 iPad Pro 带来一定的保护效果。

然而这样一款功能全面的配件售价高达 2699 元（12.9 英寸 iPad Pro 版本），因此就有配件厂商萌生了给它设计一款保护壳的想法，来自 Pad & Quill 的 Copertina Magic Cases 就是一款适用于 iPad Pro 妙控键盘保护壳的保护壳。

据该厂商介绍，Copertina Magic Cases 采用了笔记本式的设计，背包有一条起到固定作用的弹力尼龙绳，看起来就像是一本 Moleskine 笔记本。官方表示，这款保护壳能为 iPad Pro 和妙控键盘提供一定的跌落保护效果，亚麻材质的表面也具有一定的抗污抗划能力，整个保护套采用手工制作，售价为 99.95 美元（约合 700 元），目前预售期间售价 89.95 美元（约合 630 元）。

给妙控键盘配一个保护套到底有没有必要，可能每个人都有自己的看法，但别忘了 12.9 英寸的 iPad Pro 配上一个妙控键盘的整体重量已经超过了一台 MacBook Air 的重量，再加上一个将近 200 克的保护套，可能真就成了一个「健身器材」了吧？