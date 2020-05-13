攀升电脑周年庆，电竞装备限时抢购！

IT之家5月13日消息 攀升电脑现已开启周年庆促销活动，产品包括主机、笔记本和显示器等。5月13日零点抢半价电竞主机，攀升#一起玩8#主题的《LOL》水友赛，上天猫搜索#一起趣玩吧#，更可享劲爆好礼！

参加活动的这款显示器拥有1920×1080分辨率与27英寸尺寸，支持sRGB>99%色域、 178°可视角度、4000:1的对比度，其屏幕比例为16:9，配备HDMI与DP接口，到手仅需1299元！

IT之家了解到，参加活动的攀升主机搭载了6核6线程的i5-9400F处理器与GTX 1660显卡，采用B365M主板，配备240GB SSD和8GB DDR4 2666内存，搭配400W电源。

攀升的i7-9700+GTX 1660 Super主机也将参加促销活动，500B SSD与16GB内存版本到手价5499元。

攀升迁跃者D游戏本促销价格为6799元，搭载i7 9750H处理器与GTX 1660 Ti显卡，配备8GB内存、256GB SSD与RGB机械键盘，采用144Hz刷新率1920×1080分辨率屏幕，拥有99% sRGB色域。

这款笔记本的配置为i7-9750H处理器，搭配GTX 1660 Ti独立显卡，机身厚度为20.5mm重量1.85kg。在游戏本领域，这算是非常轻薄的了。

屏幕采用的是15.6英寸的广视角屏幕，拥有99%的sRGB色域，刷新率高达144Hz。游戏本中，同时拥有高刷新率与高色域的型号并不多。键盘采用的是RGB机械键盘，键程为2mm。这款笔记本配置均衡，没有明显的短板。目前售价为6999元，算是非常合理的价格。全店前10名付款的用户到手价为3799元，第11-100名付款到手价为6199元。