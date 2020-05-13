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美团市值达900亿美元，王兴为中国第24大富豪

2020/5/13 14:50:48来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

5月13日消息，美团点评大涨6.25%，报119港元，高见119.8港元，再创历史新高，市值冲刺7000亿港元，最高市值6980.74亿港元，折合900亿美元。

根据港交所披露易，王兴最新持股5.73亿股计算，王兴持有身家为686亿港元，折合88亿美元。根据福布斯实时数据，王兴个人财富为95亿美元，为中国第24大富豪。

值得注意的是，昨夜今晨，拼多多股价大涨5%，最新市值692.59亿美元，超越京东的684亿美元。

而随着拼多多市值大增，黄峥个人身家首次突破300亿美元，成为中国第三大富豪，也超过香港富豪李兆基和李嘉诚。目前，京东董事长刘强东个人身家为102亿美元。

值得注意的是，腾讯控股今日盘后将放榜，腾讯控股自3月低点也暴涨了35%，市值增加了1.07万亿港元，马化腾个人财富也来到了488亿美元，超过马云75亿美元。

此外，小米也在香港不断上涨，最新市值2829亿港元，最新个人财富112亿美元。

值得注意的是，5月9日，有市场传言表示，字节跳动正在筹备今年IPO，上市目的地香港。该人士称，今年科技公司赴美IPO道路艰难，香港成为他们上市的重要目的地。就此，字节跳动回应称“不准确”。新浪港股获悉，据多位知情人士透露，基于字节跳动股票最近在二级市场的交易价格，其估值已达到900亿美元至1000亿美元。新浪港股查询发现，张一鸣个人身家为162亿美元，位列中国第11大富豪。

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关键词：美团王兴

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